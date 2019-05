Keskipohjanmaan pääkirjoitus: hallituspohja enteilee sote-ratkaisun valmistumista vihdoinkin



Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.) valitsi neuvottelukumppaneikseen keskustan, vihreät, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen eli RKP:n.

Ainakin sote-asiassa hallitusneuvottelijat joutuvat jatkamaan siitä, mihin edellinen hallitus muistionsa jätti. Neuvottelupöydässä mietitään ensimmäisten kysymysten joukossa, millä tavalla jatkaa ja muuttaa edellisen ja itse asiassa edellisten hallitusten sosiaali-ja terveysuudistusta. Toivottavasti nyt – vihdoin ja viimein – saadaan myös tuloksia aikaan.

Edellisen kerran sote-kenttä mullistui Matti Vanhasen ykköshallituksessa. Tuolloin keskusta ja SDP pääsivät sopuun vähintään 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueista. Ne ovat olleet toiminnan perusta aina näihin päiviin. Tosin monesta yhteistoiminta-alueesta on livetty ulkoistamalla palveluja tai osia palveluista.

Keski-Pohjanmaalla Soite on jatkanut omin voimin. Se on yhdistänyt Kokkolan ja Jytan palveluverkostot. Samalla Soite on näyttänyt mallia muulle Suomelle, miten sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään ja kuinka toteutetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhtenäistäminen. Parhaillaan mietitään myös pohjoisen Suomen erva-alueen yhteistoimintaa yli sairaanhoitopiirirajojen. Osuuskunnan ideana on turvata vähät resurssit ja tehdä yhteistyötä niin, että päivystävät sairaalat säilyvät iskukunnossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ennen vaaleja sosialidemokraatit, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät liputtivat selkeästi maakuntamallin puolesta. SDP käytti nimeä sote-kunta, mutta käytännössä versio oli samanlainen kuin kolmella muulla mahdollisella hallituskumppanilla. Vain RKP liputti nykyisen kuntapohjaisen mallin puolesta niin, että maakunnallisesti laajemmille harteille kootaan vain sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuskinpa RKP kuitenkaan kaataa sotea pelkkään organisaatiokiistaan.

Keskusta joutunee puolestaan joustamaan maakuntien laajasta tehtäväkirjosta. Puoluejohtaja Sipilä on itsekin myöntänyt, että maakuntien tehtäväkentän laajennus niin sanottuun non-soteen oli aivan liian iso urakka. Aika ja voimat loppuivat kesken. Hallitusohjelmaan onkin tarjolla huomattavasti pienempi ja kapeampi, vain soteen keskittyvä maakunta/sote-kunta.

Laajasta valinnanvapaudesta tuskin edes vakavasti keskustellaan. Puolueviisikkoa yhdistää markkinamallin vierastaminen ja laaja valinnanvapaus siivottaneen mappi ööhön aamukahvipöydässä. Valinnanvapaus jäänee palvelusetelien varaan.