Laura Airolan kolumni: Virkamies ei vastaa

Ankea vappumieliala levisi ohimoon kylmällä torilla paikallisen kaupunginvaltuutetun puhetta kuunnellessa.

Maltillisen, demokraattisia arvoja ja sivistystä arvostavan puolueen edustaja julisti puheessaan kaupallisen lehdistön – "oikeistomedian" – kansan viholliseksi. Puhuja kehotti kansalaisia luottamaan mieluummin puoluelehdistöön kuin kaupalliseen mediaan.

Vappupuheeseen toki kuuluu kärjistäminen, mutta aika ikävä tuulahdus neuvostoliittoakin siinä oli mukana.

Välillä tuntuu, että monille alueemme kunnallisille päätöksentekijöille ja virkahenkilöille on epäselvää (huolestuttavaa) tai sitten vain yhdentekevää (vielä huolestuttavampaa), mitä on journalismi.

Toimittajien tehtävä on välittää tietoa viranhaltijoilta ja päättäjiltä kuntalaisille, muun muassa. Puhutaan myös mahtipontisesti neljännestä valtiomahdista: Lehdistön kuuluu pitää silmällä ja arvioida kolmen muun valtiomahdin, eli poliitikkojen, päätösten toimeenpanijoiden ja oikeuslaitoksen toimintaa ja kertoa kansalaisille yhteiskunnassa tapahtuvista nopeista ja hitaista muutoksista.

Se vaatii – yleensä useamman kerran päivässä – keskustelua jonkun sellaisen kanssa, jolla on tieto tai osaaminen hallussaan. Se on toimittajan ydintehtävää: ottaa asioista selvää.

Vallankäyttäjien ymmärtämättömyys toimittajien tehtävistä on huolestuttavaa, koska lehdistönvapaus on yksi demokratian peruskivistä.

Myös Keskipohjanmaa on kaupallinen media, mutta ei tulisi mieleenkään, että omistajat puuttuisivat jotenkin toimittajien kirjoitusten sisältöön. Vapaa lehdistö ei toimi niin. Toimittajat kirjoittavat siitä, mitä he näkevät ja kokevat. Suitsiminen ei kuulu lehdistönvapauteen.

Vaikka tiedon hankinta, kerääminen ja varmentaminen ovatkin sitä toimittajan peruskauraa, se jaksaa välillä uuvuttaa perinpohjaisesti. Monilla vallankahvassa olevilla tai yhteisiä asioita hoitamaan palkatuilla henkilöillä tuntuu olevan se käsitys, ettei toimittajille tarvitse avata päätöksenteon taustalla käytyjä keskusteluja tai tietoja, jotka vaikuttavat kuntalaisten elämään.

Toimittajat eivät kiusallaan kuormita virkamiehiä erilaisia tieto- ja haastattelupyynnöillä, vaan yrittävät hoitaa tehtäväänsä tiedonvälittäjinä. Niin kauan, kuin verovaroista maksetaan kunnan virkamiesten ja asiantuntijoiden palkat, on kuntalaisilla myös täysi oikeus tietää, mitä päätöksenteossa ja julkisissa laitoksissa tapahtuu. Lehdistö perustelee olemassaolonsa sillä.

Ilman lehdistöä kuntalaisten pitäisi yrittää arvailla, mitä mahtaa tarkoittaa esimerkiksi "tuottavuuden nosto, joka näkyy eheämpinä hoitoketjuina ja integroidun toimintamallin vahvistamisena" (Soiten hallituksen tiedote 6.5.) tai mitä pitää maksaa, kun "asiakas maksaa palveluntuottajalle varhaiskasvatusmaksua vastaavan maksun eli palvelusetelin omavastuuosuuden, jonka suuruus on palvelusetelituottajan varhaiskasvatuksesta perimän kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus." (Kokkolan sivistyslautakunnan esityslista 9.5.)

Ei tämä aina niin hohdokas ammatti tosiaan ole.

Vaikka tiedonhankinta on usein vaikeaa, en muista kohdanneeni yhtä paljon tiedon luovutukseen vastentahtoisia julkisen puolen virkahenkilöitä muualla työskennellessä. Tai sitten pinna vain lyhenee iän myötä.

Erään kunnan johtaja ei vastannut puhelimeen, eikä palannut asiaan koskaan myöskään sähköpostitse, kun yritin tiedustella milloin hän olisi puhelimen päässä vastaamaan kysymyksiin koskien kaivosyhtiön hanketta alueella. Eräs Soiten toimialuejohtaja ei vastaa yhteydenottoihin lainkaan, mikä on ikävää sikäli, että hänen vastuullaan on muun muassa paljon puhuttavat vanhuspalvelujen yksityistämiset. Yleisessä tiedossa on myös, että kaupunkimme varhaiskasvatuksentoimenjohtajaa toimittajien on turha yrittää tavoitella puhelimitse.

Haluaisin ajatella, että nihkeys vastata toimittajien puheluihin ja sähköposteihin johtuu siitä, että virkamiehellä on niin kiire hoitaa tärkeämpiä tehtäviä. Sekään ei kelpaa selitykseksi aina tavoittamattomissa olevien henkilöiden suhteen: Löytyy nimittäin myös hyvin kiireisiä, ja silti aina tunnollisesti tyhmiinkin kysymyksiin vastaavia työmyyriä.

Siitä kiitoksen ansaitsevat esimerkiksi Kokkolan talousjohtaja, pelastusjohtaja ja Soiten toimitusjohtaja, jotka vastaavat oman toimialueensa kysymyksiin lähes poikkeuksetta vaivoja säästämättä ja parhaan tietonsa mukaan.

Mielelläni myös uskon alueemme päättäjien ja vallankäyttäjien vilpittömyyteen yhteisten asioiden hoitajina. Totuus kuitenkin on, että väärinkäytöksiä ja korruptiota tapahtuu myös pienissä kunnissa – ja siellä etenkin, voisi päätellä vaikkapa Kittilän kuntajupakasta. Siksikin lehdistöä tarvitaan.

Toivottavasti Kokkolan ympäristöpäällikön väärinkäytösepäily ei ole vain oire suuremmista ongelmista, vaan todellakin yksittäistapaus.

Suomen kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski muotoili vastikään hienosti journalismin tehtävän jotensakin niin, että toimittajien tehtävä on "valaista nurkkia" – kirjoittaa siitä, mistä ei tiedoteta.

Toivotan itselleni ja työkavereille voimia tämän suhteen jatkossakin, vaikka yleinen luottamus vapaaseen lehdistöön horjuisi turuilla ja toreilla.