Lukijan mielipide: Kirkko on puoluepolitisoitunut - "Onko persuilta pääsy kielletty?"



Helsingin piispa Teemu Laajasalon kutsu perussuomalaisten Jussi Halla-aholle kirkkopäivien keskustelutilaisuuteen on saanut muutamat sateenkaaripunavihreät hermostumaan. Nämä median ristimät ns.”kirkkoaktiivit” eivät suvaitse edes keskustelun mahdollisuutta eri näkökannoista, vaan ovat esittäneet keskustelutilaisuuden peruuttamista ja muutama kirjanoppinut perunut tulemisensa.

Näistä vetoomuksen allekirjoittaneista on mm. Helsingin ja Vantaan seurakuntien yhteisten kirkkovaltuuston puheenjohtajat Hanna Mithiku (vas.), Eve Rämö (vihr.) ja kirkolliskokousedustaja Jaakko Weuro.

Weuro on Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmän jäsen. Liike mainostaa itseään: Tulkaa kaikki -liike on vuonna 2005 perustettu kirkon uudistusmielisten jäsenten ja ystävien yhdysside. Tulkaa kaikki -liike haluaa herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille. Kristuksen kirkko on kaikille!

Näin ne juhlapuheet ja teot ei taaskaan kohdanneet! Ehkä olisi nyt päivityksen paikka: liike on tarkoitettu vain punavihreille sateenkaari -ajattelijoille. Varsinkin persuilta pääsy kielletty. Jussi Halla-aho oli oikeassa, kun hän totesi kirkon puoluepolitisoituneen liikaa.

Hatunnostoinen arvoinen teko piispa Laajasalolta, kuten hän itse sanoo: ”Meillä on lupa kertoa mielipiteitämme ja näkemyksiämme” ja ”Pidän erittäin vaarallisena ja hankalana sitä demonisoimisen ja eristämisen henkeä, jossa ajatellaan, että jonkun tyypin kanssa ei ollenkaan pidä keskustella”.

Jos keskusteluun osallistuva ihminen sattuu olemaan Suomen toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja, pidän todella erikoisena, jos hänen kanssaan ei puhuttaisi.”

Vaikka piispa Laajasalo on ollut median otsikoissa nautittuaan maallisesta makeasta elämästä kirkon verovaroin kyseenalaisesti, ei hän muista piispoista eroa tee. Kaikkihan muistavat piispojen ”Saariselkä-bileiden” kohun muutamia vuosia sitten juominkeineen. Eikähän bilettämisessä mitään pahaa ole, kunhan muistaa ottaa omat rahat ja juomat mukaan.

Olipa vetoomuksen allekirjoittaneissa oma hiippakuntammekin edustettuna: Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen lukeutuu myös näihin fariseuksiin, joiden mielipide on ainoa oikea. Olisi kiinnostava tietää mikä on hiippakuntamme hengellisen johtajan, piispa Jukka Keskitalon kanta asiaan? Esitänkin sen näin julkisesti. Olen hänelle sähköpostia laittanut 12.2.2019 muista asioista, vielä en vastausta ole saanut.

Voi pian olla, että ne veroja maksavat jäsenet hupenevat entistä kiivaampaan tahtiin. Ehkä lopuksi kannattaisi lukea raamatusta Matteus 23:12-15, en käy sitä tähän kirjoittamaan. Että jokainen näkisi vaivaa avata elämän ohjekirjaa, edes joskus.

Korostan lopuksi, että nämä mielipiteet ovat puhtaasti henkilökohtaisia mielipiteitä, eikä niihin kenelläkään muulla ole mitään tekemistä. Ettei käy niinkuin pari vuotta takaisin päin, jolloin ”noitavainot” kohdistettiin väärään henkilöön.

Tuomo Taka-Eilola (ps)

Alavieskan seurakunnan kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsen