Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lauantai on suuri päivä kokkolalaiselle jalkapallolle



Tänään on merkittävä päivä kokkolalaiselle jalkapallolle, kun ensimmäisen kerran sitten syksyn 1990 keskuskentällä pelataan maan pääsarjan, Veikkausliigan, ottelu. KPV:n kausi on toki alkanut aiemmin, mutta kotikentän olosuhteiden takia kotipelit seura on joutunut pelaamaan evakossa Seinäjoella.

Sitten syksyn 1990, jonka päätteeksi naapurikaupungin Jaro pudotti KPV:n liigasta, kaupungin jalkapalloelämässä on tapahtunut paljon. Välillä Kokkolassa on puuhattu seurojen yhdistämistäkin voimien kokoamiseksi, mutta seuraväen yhdistäminen osoittautui liian haastavaksi. Välillä KPV on hakenut vauhtia kakkosestakin.

Joukkuepelissä menestyminen on aina kaikkien osallistuvien yhteissumma, mutta jos nykyisestä vihreäpaitojen ryhmästä haluaa pari nimeä nostaa esille, niin ne ovat Matti Laitinen ja Jarmo Korhonen. Laitinen on mahdollistanut talouspuolella sellaiset satsaukset joukkueeseen, millä oli edellytykset viime kauden päätteeksi nousta ja alkaneella kaudella pärjätä korkeimmalla tasolla. Edellissyksyn nousukin osoitti, että Korhonen taasen osaa pelillisesti luoda yksilöistä toimivan joukkueen.

Päivä on suuri joukkueelle ja joukkueen ympärillä jatkuvasti taustatyötä tekevälle vihreälle tiimille, mutta myös laajemmin koko alueen jalkapalloilulle aivan pienimmistä junioreista lähtien. Oman kaupungin pääsarjajoukkue synnyttää esikuvia ja innostaa lapsia sekä nuoria jalkapallon, terveyttä edistävän harrastuksen pariin. Voi ennustaa, että alkukesän ensimmäiset jalkapallokoulut ovat täynnä innokkaita jalkapalloilijan alkuja, uusia harriheiermanneja. Esikuvien kasvatuksellista merkitystä ei voida mitenkään rahassa mitata.

”Nahkakuulakaupunki” otsikoi Urheilulehden Veikkausliiga-numero pari viikkoa sitten laajan juttukokonaisuuden Kokkolan jalkapalloelämästä. Otsikko kuvaa perinteitä, mitä Keski-Pohjanmaan satamakaupungilla on jalkapalloelämästä. Tällä vuosikymmenellä joukkuelajeista Tiikerit on pitänyt kaupunkia esillä valtakunnan urheilu-uutisissa, ja nyt KPV:kin saa paikkansa vaikkapa urheiluruudussa. Perinteitä urheilukaupunkina herätellään täten pitkästä aikaa uudelleen eloon. Urheilukaupungin imagon luomisessa pääsarjajoukkueen arvo on myös sellainen, mitä ei voi euroissa laskea.

Urheilunkin yksi suola on juuri se, että raha ei ratkaise voittajaa. Ihan mielenkiintoinen sattuma, että liigaa parhaillaan johtava Ilves kertoi kauden alla pelaajabudjetikseen saman summan kuin kokkolalaiset, noin 500 000 euroa.