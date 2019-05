Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Emme kaipaa kauppasotaa Pohjanmaallakaan



Arki alkaa maailmantaloudessa kauppasotakeskustelun merkeissä. Donalt Trumpin uhkaukset merkittävien tullien korotuksista kiinalaistuotteille astuivat voimaan varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa. Muun muassa elektroniikkaa ja leluja koskevat tullit nousivat 10 prosentista 25 prosenttiin. STT:n mukaan yhdysvaltalaisviestimissä on arvioitu, että tilanteen tulehtuminen johtuu siitä, että osapuolet ovat tulkinneet väärin toisen valmiutta myönnytyksiin. Tällaiset kommunikointiongelmat tuntuvat kuuluvan pikemminkin lastentarhaosastolle kuin suurvaltajohtajien yhteydenpitoon.

Äkkiseltään tuntuu, että maailmantalousmahtien, Yhdysvaltojen ja Kiinan, nokittelu on kaukana pohjalaisesta maailmanmenosta, mutta näin ei kuitenkaan voida ajatella...

Ensimmäiseksi kauppasota on vaikuttanut jo nyt pohjalaisten sijoittajien sijoitusten arvoon, kun markkinoilla valtaa epätietoisuus ja ennen kaikkea pelot maailmantalouden laajemmastakin taantumasta. Esimerkiksi Helsingin pörssissä yleisindeksi on tippunut parissa viikossa vajaat kymmenen prosenttia. Riippuu tietysti täysin sijoituskohteista, mutta erittäin harvan yhtiön arvo on noususuunnassa kauppasotanokittelussa. Tämä näkyy keskipohjalaistenkin sijoittajien henkilökohtaisten salkkujen arvossa.

Suomen kansantalouden kehitys on erittäin paljon kiinni viennistä. Vaikka Antti Rinne perjantaina totesi, että hallitusneuvotteluissa taloudellisista rajoitteista puhutaan vasta loppuviikolla, tulevien ministerien on hyvä tietää mahdollisesti pitkittyvän ja syventyvän kauppasodan ennakoiduista vaikutuksista Suomen talouteen. Bkt:n kasvuprosentiksi ensi vuodelle on haarukoitu yhtä-kahta, mutta mikäli suurvaltojen kina syvenee kasvu voi tyrehtyä lähelle nollaa. Etlassa on laskettu karkeasti, että kauppakiista voisi aiheuttaa Suomessa suoraan jopa 3 000 työpaikan vähentymisen.

Epävarmuus tulevasta heijastuu, vähintäänkin viiveellä, moneen Keski-Pohjanmaallakin toimivaan vientiteollisuusfirmaan. Täten paikallisen taloustilanteenkin takia on syytä toivoa, että suurvaltapomojen uhkailu ja nokittelu ovat vain neuvottelutaktiikkaa. Koko maailmantalouden, keskipohjalaisenkin, etu on edistää menneinä vuosina kehittynyttä suhteellisen vapaata kauppaa. Ja ennen kaikkea sivistynyttä neuvottelukulttuuria.