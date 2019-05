Lukijan mielipide: Keskustalle kuuluu opetusministerin pesti – "Tarvitsemme rahallisia panostuksia ammatilliseen koulutukseen"



Sivistyspuolueelle yli 40 vuotta on käsittämättömän pitkä aika olla priorisoimatta sivistystä. Tämän vuoksi tahdomme, että keskustan on priorisoitava opetusministerin pesti heti seuraavan kerran, kun meillä on mahdollista saada hallituksen ministeripaikkoja.

Näemme, että paras tapa pitää huolta sivistyksestä ja koulutuksesta, sekä niiden tasapainoisesta kehittämisestä ympäri maan on saada keskustalaisia nousemaan myös ministerin pallille. Keskustalaisten arvojen olisi ulotuttava myös koulutuspolitiikkaan, sillä koulutus avaa ovia ja rajattomia mahdollisuuksia yksilön elämään. Seuraavaksi on muutama ajatus opetusministerin työlistalle.

Jokaisella täytyy olla samat mahdollisuudet kouluttautua, riippumatta taustasta tai varallisuudesta. Oppivelvollisuus on laajennettava koskemaan toisen asteen koulutusta, ja vaadimme aidosti maksutonta toista astetta, jotta yksikään koulupolku ei katkea peruskoulun jälkeen tulotason vuoksi. Jokainen koulupudokas on valtava määrä hukattua potentiaalia, jolle on varmasti parempaakin käyttöä kuin poisheittäminen.

Vaadimme panostuksia ympäri maan erityisesti ammatilliseen koulutukseen, josta on viime vuosina säälimättömästi leikattu valtavasti. Tarvitsemme rahallisia panostuksia ammatilliseen koulutukseen saadaksemme lisää lähiopetusta sekä enemmän ohjaajia ja opettajia varmistaaksemme opiskelijoiden pätevöitymisen alalleen.

Tahdomme pitää korkeakouluverkon kattavana, sillä näemme hajautuksen tukevan koko Suomea ja sen kehitystä. Ei ole perusteltua väittää, että korkeakoulutuksen keskittäminen tuottaisi absoluuttisesti parempia tuloksia, tai että vain yhteen korkeakouluun panostaminen nostaisi sen suoraan maailmanluokan tieteentekijäksi. Olemme viime vuosina nähneet, mitä yliopiston tai korkeakoulun toimipisteen lähteminen tekee alueelle, ja todistaneet kuinka liian suuret ryhmäkoot ja koulut lisäävät nuorten ja opettajien pahoinvointia. Keskittämisen tuomat säästöt realisoituvat alueilla moninkertaisina tappioina sekä välittömästi että pitkän ajan kuluessa. Lisäksi liian suuret koulut rajallisine resursseineen vaikuttavat negatiivisesti oppimiseen ja työntekoon - siis aiheuttavat inhimillistä kärsimystä taloudellisen tehokkuuden nimissä. Tätä ei voi enää jatkaa.

Leikkauksia koulutukseen on tehty monessa hallituksessa muiden puolueiden opetusministereiden johdolla, käytännössä kaikkien puolueiden vaikutuksen alaisena. On aika jättää se aika taakse ja ottaa ohjat omiin käsiin. Koulutus on kasvun ja hyvinvoinnin perusedellytys, joka on nähtävä investointina tulevaan, ei turhana kulueränä. Sivistyspuolue Keskusta rp:n on aika palata juurilleen ja näyttää, miten vahva ja alueellinen koulutus nostaa Suomen suosta menestystarinaksi kerta toisensa jälkeen. Sivistys korkeaan arvostukseen, edistyksen lippu salkoon ja opetus seuraavan keskustalaisen ministerin salkuksi!

ja 12 muuta Keskustanuorten piirijärjestön puheenjohtajaa