Lukijan mielipide: Helppo ratkaisu parkkiongelmaan aseman seudulla Kokkolassa – Parkkipaikat vain tunniksi



Aina silloin tällöin on puhetta Kokkolassa rautatieaseman autopaikoista. On ihan sama milloin siitä ajaa ohi, on kaikki paikat täynnä. Junia ei aikataulun mukaan ole tulossa eikä menossa. Eikö helppo ratkaisu olisi laittaa tunnin rajoitus eli kiekkopakko?

Näitähän keskusta on täynnä muutenkin. Kun matkustajat viedään/haetaan, ei kertakaikkiaan ole tilaa. Onko tämä reilua?

Miksi sallitaan vähäiset paikat kokopäiväparkkipaikoiksi, koska luulisi niiden olevan tarkoitettuja junamatkustajille? Invapaikan merkki on myös niin korkealla tolpassa, että sitä hyvin harva huomaa (tai ei ole huomaavinaan).