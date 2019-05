Kaustislainen viulisti Kreeta-Maria Kentala ehdolla Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi



Kaustislainen Kreeta-Maria Kentala on yksi 13 ehdokkaasta, jotka tavoittelevat Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 musiikkipalkintoa. Ehdokkaat paljasti Helsingin Musiikkitalossa hetkeä ennen Helsingin kaupunginorkesterin konserttia ylikapellimestari Susanna Mälkki. Hänet palkittiin Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla vuonna 2017.

Arvoltaan palkinto on noin 47 000 euroa, ja se luovutetaan yhdessä Pohjoismaiden neuvoston muiden palkintojen kanssa Tukholmassa 29. lokakuuta.

Kentalan ehdokkuuden perusteissa todetaan, että hän on Suomen vanhan musiikin liikkeen uranuurtaja, joka on kotonaan sekä solistina, johtajana että pedagogina niin barokin, klassisen, romantiikan ja uuden musiikin kuin kansanmusiikinkin parissa.

"Kentalan musisoinnissa eri tyylilajien syvällinen tuntemus yhdistyy raikkaaseen näkemykseen ja rohkeaan improvisointiin. Oivallinen esimerkki Kentalan kyvystä yhdistellä innovatiivisesti yllättäviä asioita on hänen palkittu soololevynsä Side by Side - Bach partitas and folk music from Kaustinen (2016), jolla barokin svengi ja kansanmusiikin svengi sulautuvat vähitellen yhteen."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Barocco Boreale -yhtyeen kanssa Kentala tulkitsi The Folk Seasons -levyllä Vivaldin Vuodenajat. Pari vuotta sitten hän ihastutti kaustislaisella musiikilla BBC:n Proms-festivaalilla niin brittiyleisöä kuin konserttia ympäri maailman television kautta seuraavaa musiikkiväkeä.

Pelimannisuvuista polveutuvan Kentalan tie vei Kaustiselta Sibelius-Akatemian kautta Edsbergin musiikkikouluun Tukholmaan ja sieltä barokkimusiikin oppiin Kölniin. Hänen yhtyeitään ovat keskipohjalaismuusikoista koostuva Barocco Boreale sekä The Jones Band. Kentala on uransa aikana soittanut myös mm. Musica Antiqua Köln -yhtyeessä sekä Radion sinfoniaorkesterissa, toiminut musiikkijuhlien taiteellisena johtajana sekä ansioitunut pedagogina.

Ehdokkaiden joukossa on viulisteja, laulajia, kuoronjohtajia, yhtyeitä ja huuliharppukvartetti. Kentalan lisäksi Suomesta ovat mukana huuliharppuyhtye Sväng ja laulaja Johanna Grüssner.

Sväng tulkitsi viimeisimmällä levyllään suomalaista tangoa. Yhtyeeltä on kuultu myös versioita Sibeliuksen ja Chopinin musiikista sekä runsaasti jäsenten omia sävellyksiä. Sväng on kiertänyt uransa aikana ahkerasti maailmaa ja esiintynyt muun muassa BBC:llä Jools Hollandin ohjelmassa.

Ahvenanmaalainen Johanna Grüssner on opiskellut Yhdysvalloissa. Nykyään Tukholmassa asuva laulaja on levyttänyt toistakymmentä levyä, niistä suurimman osan pianisti Mika Pohjolan kanssa.

Vuodesta 1965 jaetulla palkinnolla palkitaan korkeatasoista luovaa ja esittävää säveltaidetta. Suomalaismuusikoista musiikkipalkinnon ovat saaneet aiemmin mm. viulisti Pekka Kuusisto 2013 ja klarinetisti Kari Kriikku 2009.