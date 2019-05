Tiina Ruotsala pohtii Isis-naisten ja lasten kohtaloa, johon ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.



Monella on kovin stereotyppinen ajatusmalli Isis-järjestöstä. Kun Syyriaan vielä perustettiin väellä ja voimalla uutta islamilaista valtiota "kalifaattia", saimme lukea tarinoita romanttisista ja höynäytetyistä nuorista naisista, jotka lähtivät Isis-morsiamiksi vailla parempaa tietoa niin järjestöstä kuin olosuhteista, joissa aatteelle uskolliset asuivat ja rakensivat mieleistänsä ihannevaltiota.

Vasta kalifaatin kukistuminen viime talvena nosti esille sen tosiasian, että höynäytettyjen morsiamien lisäksi alueelle matkustivat aikuiset naiset lapsineen päämääränä islamistinen ihannevaltio. Lapsia myös syntyi sota-alueella. Osa naisista pakeni Syyriaan aloittaakseen elämänsä alusta – osa kannatti väkivaltaa, osa ei. Itse asiassa ei ole olemassa vain yhdenlaista jihadistia, motiiveja radikalisoitumiseen on lukuisia. Niinpä Euroopassa pohditaan nyt kiivaasti, mitä tehdä miehille, naisille ja lapsille, jotka haluaisivat palata lähtömaahan.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kertoi julkisesti Ruotsin hallituksen työskentelevän nyt intensiivisesti, jotta Syyriassa asuvat lapset, joilla on yhteyksiä Ruotsiin, saavat avun. Hän korostaa, että lasten etu on ykkösasia.

Mutta mikä on lapsen etu?

Orpojen tilanne on helpompi kuin heidän, joiden vanhemmat tai toinen vanhemmista on elossa. Erotetaanko heidät vanhemmistaan, jos vanhemmat ovat pidätettyinä yhteyksistä Isisiin?

Syyriassa suurimmalla leirillä on 76 000 ihmistä, joukossa satoja EU-maiden kansalaisia. Tilanne on äärimmäisen haastava.

Wallström sanoo, että Ruotsin hallitus on tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, jotta maat toimisivat yhdessä ja samalla tavalla lasten kotouttamisessa. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että aikuisia ei auteta palaamaan.

Miksi pitäisi? Aikuisen ihmisen on osattava kantaa vastuu omista ratkaisuistaan.

Ihmislapsi on uskomattoman vahva. Lapsi on mahdollista sopeuttaa takaisin siviiliyhteiskuntaan, mutta hän tarvitsee psykologista apua. Lapsia on myös käytetty aikuisten sodissa maailman sivu. Tällaisia tapauksia löytyy Suomestakin. Yle kertoi Tosi tarina -sarjassaan kymmenen vuotta sitten Veikko Ilmastin tapauksesta. Ilmasti meni jatkosotaan vapaaehtoisena, hän oli silloin 12-vuotias.