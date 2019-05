Hengellisestä väkivallasta luentoja Kokkolassa



Teologi, tietokirjailija Aila Ruoho tulee pitämään Kokkolassa kaksi luentotilaisuutta hengellisestä väkivallasta.

Ruoho on julkaissut neljä hengelliseen väkivaltaan keskittyvää kirjaa. Teos Usko, toivo ja raskaus oli vuoden 2014 Tieto-Finlandia -ehdokkaana.

Luennoissa pohditaan, miten epäterveen hengellisyyden voi erottaa terveestä hengellisyydestä sekä sitä, miten toimii terve ja epäterve uskonnollinen yhteisö. Entä kuinka hengellisen väkivallan uhrin tunnistaa? Miten häntä voi auttaa?

Ensimmäinen luento pidetään yleisötilaisuutena Kokkolan kaupungin kirjaston Hongell-salissa tiistaina 21. toukokuuta kello 17–19. Luento on otsikoltaan Uskonnolliset yhteisöt – uhka vai mahdollisuus? Tilaisuus on maksuton.

Toinen luentotilaisuus on seuraavana päivänä keskiviikkona 22. toukokuuta kello 10–14 Keskipohjanmaan kesäyliopistolla. Se on suunnattu etenkin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja se on maksullinen.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen Kesäyliopiston verkkosivujen kautta.

Tilaisuuksia järjestää yhteistyössä Uskontojen uhrien tuki UUT ry, Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistyksen Kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö Väkevä sekä Rikosuhripäivystys.