Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Terveellisistä elämäntavoista on hyötyä – vaikkei sitä joka päivä konkreettisesti huomaakaan



Lähes jokainen viikko eletään jotain teemaviikkoa. Eilen alkaneella viikolla valtakunnallista huomiota tavoittelee Munuais- ja maksaliitto ristimällä ajankohdan maksaviikoksi. Nyt sloganiksi on nostettu: "Maksasi pitää sinusta huolen joka päivä – milloin sinä pidät huolta maksastasi?"

Maksaviikko, samoin kuin moni muu ihmiskehon terveelliseen toimimiseen liittyvä teemaviikko, muistuttaa meitä terveellisten elämäntapojen merkityksestä. Liian moni vaikkapa maksasairauteen sairastunut harmittelee oireiden tai taudin puhjettua sitä, miksei elintapoihin kiinnittänyt enemmän huomioita täysin terveenä ollessaan. Toki moni sairaus voi "puhjeta" eli sitten miten terveellisesti hyvänsä, mutta monta oiretta voi myös välttää oikeilla elämäntapavalinnoilla.

Tällä viikolla muistutetaan, että maksasta huolehtinen ei ole mitään tähtitiedettä. Suomalaisilla yleisimpiä maksasairauksia ovat autoimmuunimaksasairaudet ja virustulehdukset sekä pääosin omista elintavoista johtuvat rasvamaksa sekä liiallisen alkoholinkäytön seurauksena syntyneet maksaongelmat.

Huonoista elintavoista johtuvat maksasairaudet lisääntyvät Suomessa vuosi vuodelta. Ylipaino on tietynlainen riski myös maksan kannalta, sillä ylipainoisista keskimäärin joka kolmannella on ns. rasvamaksa. Rasvamaksasta puhutaan, jos yli viisi prosenttia maksakudoksesta koostuu rasvasoluista. Tulehtuneena rasvamaksa voi kehittyä maksakirroosiin ja jopa maksasyöväksi. Toki ylipainosta on paljon muunkinlaisia terveysriskejä. Pitkään jatkunut alkoholin nauttiminen vahingoittaa aina maksaa, toisilla enemmän kuin toisilla. Runsas käyttö voi johtaa tulehdusreaktioihin ja jopa maksakirroosiin. Viime vuosien aikana noin 90 prosenttia todetuista maksakirroositapauksista määritellään alkoholin aiheuttamiksi.

Maksan yksi päätehtävä on hajottaa elimistölle vahingollisia aiheita, kuten alkoholia, tiettyjä lääkeaineita ja jopa sieniä. Täten maksan oikean toimimisen kannalta on hyvä kiinnittää huomiota lääkeaineidenkin juuri oikeaan annosteluun. Maksalla on tärkeää rooli myös tuottaa valkuaisaineita ja oikeantyyppisiä rasvoja sekä pitää yllä veren sokeritasapainoa.

Oli sitten maksaviikko tai mikä teemaviikko tahansa, niin terveellisistä elämäntavoista on aina hyötyä tulevaisuudelle. Vaikkei sitä välttämättä itse joka päivä konkreettisesti koekaan niin.