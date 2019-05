– Tutut maisemat, toteaa Heini Wennman astellessaan Santahaan metsään. Näissä maisemissa hän on suunnistanut monen monituista kertaa, mutta edellisestä kerrasta on ehtinyt vierähtää aikaa. Tutkijana työskentelevä Wennman suunnistaa edelleen aktiivisesti. Mitali on tähtäimessä loppukuusta järjestettävissä keskimatkan SM-kisoissa.

Maria Store