Lukijan mielipide: Kaikella medialla on oma näkökulmansa yhteiskuntaan



Keskipohjanmaan toimittaja Laura Airola kirjoitti kolumnin (10.5.), jossa hän arvosteli virkamiehiä siitä, että he eivät vastaa toimittajille. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tutkivien journalistien tulee saada kaikki tarvitsemansa tieto virkamiehiltä, jotta he voivat kirjoittaa lukijoilleen monimutkaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Hän kuitenkin siteerasi minua väärin, kun viittasi ”valtuutetun vappupuheeseen” Kokkolan torilla 1.5. Hän väitti minun kehottaneen luottamaan mieluummin puoluelehdistöön, kuin kaupalliseen mediaan. Ensinnäkin, olen toki kaupunginvaltuutettu, mutta vappupuheessa olen SAK Kokkolan ja Pohjanmaan puheenjohtaja. Toiseksi, en ole puhunut puoluelehdistöstä yhtään mitään, vaan viittasin ammattiliittojen jäsenlehtiin. Puheeni on ollut luettavissa mm. Facebookista 1.5. lähtien. Sanatarkasti kritisoitu kohta tässä: ”Kaupallinen media ei koskaan ole sinun, eli tavallisen kansan puolella. Se haluaa vain sinun rahasi. Nykyään entistä todennäköisemmin löydät itseäsi lähempänä olevan näkökulman yhteiskunnan ja maailman menoon sinun oman ammattiliittosi jäsenlehdestä.”

Minulla ei ole mitään syytä muuttaa ajatuksiani tämän lausuman suhteen. Ammattiliittojen jäsenlehdissä on nykyisin todella laadukkaita toimittajien tekemiä kirjoituksia yhteiskunnan tilasta ja sen vaikutuksista jäsenen, eli tavallisen kansalaisen, omaan elämään. Mikään media ei ole riippumaton, sillä tuskin mikään kaupallinen lehti lähtisi suurinta mainosten ostajaansa suuresti kritisoimaan tai kauppalehti oikeistolaista markkinauskovaisuutta arvostelemaan. Usein on kuitenkin niin, että esim. työtaisteluiden tai vaalien yhteydessä toistetaan kritiikittömästi enemmän työnantajaliittojen ja muiden autoritääristen tahojen näkökulmia. Kaikella medialla on oma näkökulmansa yhteiskuntaan. Vappupuhetta tehdessäni pohdin koko yhteiskuntaa, sekä sen lehdistön tilaa, sekä kuinka vaikeaa tavallisen kansalaisen on kaikessa uutistulvassa saada tietoa siitä, miten joku yhteiskunnallinen päätös vaikuttaa häneen itseensä.

Ammattiliittojen edustajien arvostelemisen sijaan nyt olisi aika kirjoittaa siitä, miksi politiikkaan pettynyt kansa lankeaa vaaleissa äänestämään lisää kuria vaativia fasisteja, kuka siitä hyötyy, sekä mikä historiaankin peilaten odottaa vapaita ammattiliittoja tämän kehityskulun päässä, eli aivan tavallista työtä tekevää kansaa.