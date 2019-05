Kokkolan väylähankkeen ruoppauksen yhteydessä löytynyt sotilasräjähde



Kokkolan väylän ja sataman syventämishankkeessa on ruoppauksen yhteydessä löytynyt sotilasräjähde.

Räjähde löytyi imuruoppausaluksen imuputkesta aluksen ruopatessa väylällä. Löydöksestä ilmoitettiin välittömästi poliisille ja puolustusvoimat on tulossa raivaamaan räjähteen vielä myöhemmin tänään torstaina.

Alueen luonne huomioon ottaen räjähdelöytöön on osattu hankkeessa varautua ja siihen on erilliset turvallisuus- ja menettelyohjeet. Imuruoppaus on väliaikaisesti keskeytetty, ruoppausalus on kiinnitetty sataman laituriin ja laiturialue on eristetty. Hankkeen muihin käynnissä oleviin ruoppaus- ja rakentamistöihin räjähdelöydöksellä ei ole vaikutusta. Imuruoppaustöitä päästään jatkamaan normaalisti sen jälkeen kun puolustusvoimat on raivannut räjähteen.

Kokkolan väylän ja sataman välinen alue on tunnistettu räjähteiden osalta riskialueeksi ja ennen hankkeen aloitusta ruoppausalueet tutkittiin räjähteiden kartoitukseen sopivalla magnetometrimittausmenetelmällä. Viime kesänä puolustusvoimat tutki sukeltamalla väylältä ja satamasta yhteensä yli 400 kohdetta ja tutkimuksissa löydettiin ja raivattiin väyläalueelta lopulta 40 sotilasräjähdettä.

Satama-alueelta räjähteitä ei sukellustutkimuksissa löytynyt.