Hanna Raution kolumni: Neulasten ja käpyjen siivittämät lomamuistot

Mäntyjä, hiekkaa, risuja, käpyjä ja neulasia. Pahaa hajua ankeassa ympäristössä. Mudassa luistelua nurmikentillä ja hiekkapoluilla. Tasaista asfalttia ja siististi leikattuja pensaita.

Edellä olevat ovat kuvauksia lapsuuden kesälomamatkoilta ja tarkemmin sanottuna eri leirintäalueilta ympäri Suomen. Kuka arvaa, mitkä karavaanarilandiat ovat kyseessä? Arvauksista voisi olla apua, sillä muistikuvat eivät ole ihan sataprosenttisen luotettavat lomareissujen ollessa ajalta, jota jonnet eivät muista. Tai ajalta jolloin he eivät olleet syntyneetkään.

Ensimmäinen kuvailu viittaa kahteen paikkaan, Turun lähelle Paraisiin sekä Kalajoen Hiekkasärkille. Särkillä nimenomaan muualle kuin hiekkarannan Top Camping -leirintäalueelle. Paraisista ei juuri muuta jäänyt mieleen, paitsi lossit ja saaristo, mutta nekin saattoivat olla Turussa.

Paha haju oli peräisin Valkeakosken paperitehtaista, joiden kupeessa joskus yövyttiin yksi yö matkalla Etelä-Suomeen. Mutaisia nurmikkoja ja polkuja löytyi Tampereen Härmälästä ja hienoa asfalttia sen aikakauden parhaalta leirintäalueelta Kuopion Rauhalahdesta.

Muistot eivät ehkä näin kerrottuna kuulosta kauhean hehkeiltä, mutta pikkulapsi ei paljon olosuhteista tai säistä piittaa. Pääasia on, että pääsee matkalle kotia kauemmas ja johonkin muualle kuin omalle kesämökille. Autoradiosta soi Leevi and the Leavings ja takapenkki hoilasi täyttä kurkkua: "Olen kaivannut sinua Kyllikki. Kun kohtalon tuuli kaarnalaivaa keinuttaa. Sinä miestenlehdessä pyllistit. Ja mua juopporentuksi pystybaarissa solvataan."

Lomareissussa oli aina tiedossa jokin hauskuus. Käytyä tuli huvipuistot ja eläintarhat sekä tietysti Muumimaailma, jossa kiertelyä rankkasade ei haitannut pätkän vertaa.

Ovelat vanhemmat osasivat ujuttaa ohjemaan myös jotain kulttuuria ja historiallisesti sivistävää. Olavinlinnassa kävimme pienempänä ja Suomen kansallismuseossa sitten, kun kaikilta lapsilta saattoi odottaa jo jonkinlaisia käytöstapoja. Teininä museo ei oikein napannut.

Omat lapsuuden lomamuistot pohjaavat pitkälti paperisiin valokuviin ja albumeihin, joita on tullut selattua uudestaan ja uudestaan. On vaikea sanoa, muistaako oikeasti jotain 4–5-vuotiaana tehtyä reissua vai onko kyse vain valokuvan ylläpitämästä tiedosta; tuolla minä olen joskus käynyt.

Vähän hirvittää nykylasten lapsuusmuistojen puolesta, kun älypuhelimilla räpsityt kuvat päätyvät tietokoneiden kovalevyille, pilveen tai tuhoutuvat kokonaan rikkoutuneiden puhelimien mukana. Mutta tässä tapauksessa, onneksi on some. Mikä on kerran netissä, on aina netissä.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan suunnitteleva tuottaja.