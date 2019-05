Lauri Tuomi-Nikulan sunnuntaipakina: Surullinen sunnuntai



Vuosikymmenet toukokuun kolmas sunnuntai uhkui surua. Suomen Yleisradion yleisohjelman puolella piispat ja kenraalit puhuivat uhrista, Sibelius soi. Liput puolitangossa, havuseppeleet sankarihaudoilla. Se oli Mannerheimin idea; yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäivä, Kaatuneiden muistopäivä, se on tänään.

Me surimme sodissa kaatuneita. Siihen on ollut pakko oppia. Historia tursuaa verta ja kuolemaa. Jokaisessa suvussa on ollut yllin kyllin maahan pantavaa ja siksi surtavaa on riittänyt sukupolvesta toiseen. Menot tosin ovat liudentuneet. Tänään ei lippuja enää lasketa kesken kaiken puolitankoon ja some ja kaupalliset radiokanavat voivat jatkaa tauotonta älämölöään ilman kunnioituksen häivää. Se on ärsyttävää ja perin tyhmää. Kollektiivinen muistaminen, mitä tämän päivän viettäminen voi olla, tekee meistä hieman enemmän ihmisiä. Yhteinen kokemus tekee hyvää sielulle, se ikään kuin pesee empatiaikkunamme, kirkastaa aidot tunteet ja tuo ne näkyviksi. Sillä varauksella tietysti, ettei kukaan hävytön kiilusilmä omi hyvää suruterapiaa omiin ideologisiin tai uskonnollisiin tarkoituksiinsa.

Monet kuoleman, hautaamisen ja surun rituaalit ovat vanhaa perua. Jo paljon ennen kuin tiesimme asuvamme Suomessa ja olevamme suomalaisia, kuoleman kulttuurilla oli Itämaan metsissä ja sen vesien rannoilla eläville esi-isillemme valtava yhteisöä vahvistava merkitys. Kalmistoja noilta ajoilta löytyy yhä.

Ruotsien aikaan kotimaamme oli vuosisadat kuin valtava sotaleiri, jonka väestön tehtävänä oli kasvattaa kuninkaalle sotilaita ja sotahevosia, rakentaa sotalaivoja ja maksaa lisäksi veroa. Itämaa sai myös tuta Venäjän kostotoimet Ruotsille. Venäjän miehitysaika (1713-1721) Suuressa Pohjan sodassa kulkee Isovihan nimellä. Pohjanlahden rantakaistaleella venäläiset autioittivat kylät, tappoivat luvuttoman määrän ihmisiä ikään ja sukupuoleen katsomatta. Osa vietiin orjiksi Venäjälle. Henkiin jääneet hautasivat vainajansa ja piilottelivat pakopirteissään ”venäläisiä verikoiria”.

Väkivaltaisen kuoleman historian näkökulmasta on Siperia kovalla kädellä opettanut suomalaiset olemaan unohtamatta. Idän peikko ja sen pelko. Sitäkö se suru pohjimmiltaan on, ettei unohtaisi?

Vanha vainolainen kummittelee yhä, geeneissä kenties. Siksikö suomalainen on sellainen kuin on, varovainen ja pälyilevä, seurassa vähän eksyksissä ja koko ajan karkaamassa metsänreunaan?

Kun nyt rupesimme suremaan, voimme saman tien surra nälkävuosien kuolleita. Kirjassa Suomalaisen kuoleman historia (Gaudeamus 2019) Antti Häkkinen kuvaa vuosien 1867-1868 nälkävuosia pahimmaksi kuolleisuuskatastrofiksi kolmeen vuosisataan. Silloin liki joka kymmenes suomalainen menehtyi nälkään ja sen aiheuttamiin tauteihin. ”Yhtenä pyhänä haudattiin Ylistarossa yli 70 ruumista.” ”Ylihärmässä muisteltiin, että arkkuja oli pakko haudata päällekkäin, koska aika ei riittänyt haudankaivuuseen.” Kälviällä, jota tautikriisi kohteli kaltoin, verrattiin kuolinkenttää sotatantereeseen: ”Valittamatta useimmat ummistivat silmänsä. Oli kuin sotatantereella, ei paljon surtu omaa tai lähimmäisten kuolemaa. Kuolleet korjattiin pois joukosta ja vietiin riiheen arkkuun pantavaksi.”

Nälkävuosista tuli viime vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Vähän sitä on muisteltu siihen nähden, miten valtava katastrofi se oli.

Kirjoittaja on päivä päivältä vapaampi kirjoittaja Kälviältä.