Lukijan mielipide: Juha Sipilän "mollaamisesta"



Erkki Kujala oli harmissaan kirjoituksessaan tässä lehdessä 13.5. siitä, että Juha Sipilää on "mollattu" syyttä hänen harjoittamastaan kovasta, mutta Kujalan mielestä välttämättömästä politiikasta viime hallituskaudella.

Kujala kirjoitti, että Sipilä toi politiikkaan uusia radikaaleja toimia kokeneen yrittäjän otteella ja tähän kuului myös Bernerin valinta ministeriksi. Onko Kujala sitä mieltä, että Keskusta kaipaa Bernerin apua vielä jatkossakin? Omasta mielestäni sekä Sipilän että Bernerin ns., yrittäjänotteet eivät sovi yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen, jossa ihmisiä ei vain voi saneerata yrityksen ulkopuolelle toiminnan tehostamiseksi. Tämä, jos mikä, on sitä ideologista arvovalintaa, jota omassa kirjoituksessani tarkoitin.

Toinen selkeä arvovalinta Sipilän hallituksella oli se, että he päättivät hallitusohjelmassaan, ettei veroja tulla nostamaan vaan kaikki talouden kuntoon saattaminen tehdään menojen leikkauksilla. Tämän lisäksi hallitus vielä sääti kansavälisen talouden elpymisen jälkeen suhdannepoliittisesti epäviisaasti veronalennuksia, joista niistäkin hyötyi euromääräisesti eniten keski- ja suurituloiset.

Ammattiyhdistysliike oli Sipilän hallitukselle kuin härälle punainen vaate, minkä se halusi puskea pois historiaan. Perustuslaki oli kuitenkin usein hallituksen tiellä - ns. "heikompiosaisen "ihmisen onneksi.

En usko, että se paljoa lohduttaa Suomessa asuvaa alemman tuloluokan kansalaista, jos hänelle sanotaan, kuten Kujala kirjoitti, että he ovat kuitenkin rikkaampia kuin suurin osa maailman ihmisistä. Ennemmin tuollaisella ajattelutavalla luodaan vain keinotekoisesti parempiosaiselle mielenrauha. Kujala totesi kirjoituksessaan myöskin, että Sipilän johtamilla kovilla, mutta välttämättömillä päätöksillä ajettiin oikeasti köyhän asiaa. Tämäkö on sitä Kujalan tarkoittamaa Sipilän ja Bernerin alkiolaisuutta, jota rohkenin epäillä? Jos se sitä on, niin joudun kyllä toteamaan, että en ollut väärässä.

En tiedä kenen syyksi sitten pitäisi laittaa se keskustan vaalitappio? Ison syyn tappiosta kantavat myös keskustan kansanedustajat. He olivat ihan samaa mieltä Sipilän kanssa. Mitään soraääniä ei ainakaan kuulunut. Kyllä ihmiset ovat selvästi olleet tyytymättömiä Sipilän harjoittamalle politiikalle - uskallan myös väittää, että myös Keskustan "hiljaisessa" kannattajakunnassa. Kokoomuksessahan Sipilä olisi harjoittamallaan politiikalla sankari, mutta haluaako Keskusta kokoomuksen apupuolueeksi?

Tosiasihan on se, että Sipilän hallituksen toimet ovat lisänneet yhteiskunnan eriarvoistumista ja luoneet siihen jännitteitä, joilla ei yhteistä hyvinvointiyhteiskuntaa voida pitemmän päälle rakentaa.

Itse ajattelen, että keskustalla on nyt mahdollisuus katsoa peiliin ja palata takaisin niille oikeille alkiolaisuuden juurilleen. Silloin sekä alueellista ja ihmisten välistä eriarvoistumista voidaan vähentää ja luoda kestävä pohja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Jos Keskusta tällaisella politiikalla menee mukaan ns. uuteen punamulta - hallitukseen, uskon, että myös Keskustan kannatus alkaa viime vaalien tuloksesta elpyä. Tutkittua tietoa on se, että elämään tyytyväisyys on pienten tuloerojen maissa korkeampi kuin suurten tuloerojen maissa. Tämä pätee sekä hyvin että huonosti toimeentuleviin.