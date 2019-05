Minna Mustonen: En halua olla patti

Elämässä on ollut monenlaisia vaiheita. Välillä on menty lujaa ja sitten on taas himmailtu hiljempaa. Välillä on paiskittu töitä olan takaa ja välillä pudottu kelkasta kokonaan. Pitkän työuran varrella olen tehnyt toki pääosin toimittajan töitä, mutta myös monenlaista muutakin työtä. Olen muun muassa siivonnut ruumishuonetta ja obduktiosalia, kiertänyt käsityöläisenä turuja ja toreja sekä toiminut esimiehenä kymmenille ihmisille. Useisiin YT-neuvotteluihin olen osallistunut ja joskus niiden myötä on työt loppuneet kokonaan. Ne ovat sellaisia nuo talouden suhdanteet, joskus töitä on ja joskus ei, niin se menee.

Työttömänä eli ilman palkkatyötä ollessa, sitä joutuu ilmoittautumaan te-toimistoon. Nykyään ilmoitus tehdään verkossa ja statukseksi tulee (kunhan ilmoittautuminen onnistuu), jotta työtön. Tulee myös se hetki kun työttömän matka käy te-toimistoon tapaamaan työvoimavirkailijaa. Työvoimavirkailijan kanssa haarukoidaan tulevaisuuden suunnitelmia, että mille alettaisiin? Koulutustako lisää vai minkälaisia verkkoja vesille heitellään.

Työnhaussa ilman muuta kaiken a ja o on se, että työtön on itse aktiivinen ja niinhän sitä ihan varmasti jokainen työttömyyden alkutaipaleella onkin. Toinen asia sitten on se, että kun aika menee eteenpäin, eivätkä työnhaut tärppää, arki rullaantuu uomiinsa kuluu aikaa ja sitä alkaa itsekin itseensä epäillen suhtautumaan. Osaako sitä enää mitään ja onko sitä jo niin tyhmiintynyt ja ihan kelkasta pudonnut?

Jonkin ajan kuluttua tai oikeammin siinä vaiheessa kun työttömyys on kestänyt vuoden verran saa työtön uuden statuksen: pitkäaikaistyötön. Eikä sitä olisi välttämättä itse tajunnutkaan, ennen kuin työvoimavirkailija leikkisästi möläyttää, että sinä se oot patti.

– Anteeksi mitä sanoit? Patti? En tahdo olla patti, sillä minun sanavarastossani patti on ylimääräinen jotenkin pois leikattavissa oleva ylimääräinen, hiukan vastenmielinen kyssärä. Omasta mielestäni minussa ei ole mitään muuta vikaa kuin se, että tällä hetkellä minulla ei ole työtä, totesin silloin virkailijalle ja tuijottelimme toisiamme.

Tottakai ymmärsin, ettei hän halunnut ketään halveerata. Patti tulee suoraan lyhenteenä pitkäaikaistyötön (pat), lienee kuitenkin sanomattakin selvää, ettei kukaan tai ainakin äärimmäisen harva haluaa tulla patiksi, paukamaksi tai pukamaksi nimetyksi.

Kommunikointi, herkkyys ja toisen nahkoihin asettuminen ovat kaikessa toiminnassa tuiki tärkeitä asioita.