Nelisenkymmentä yötä EU-puheenjohtajakauden alkuun — Suomi kierrättää edellisen kauden logon eikä kokousvieraille jaeta kravatteja



EU-puheenjohtajakauden visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Timo Kuoppala, joka jatkojalosti vuoden 2006 ilmeen.

Suomi ottaa konkreettisen askeleen kohti kestävää kehitystä myös EU-puheenjohtajakauden kokousjärjestelyissä. Puheenjohtajakauden logo on kierrätetty vuoden 2006 tunnuskuviosta, vieraille tarjotaan kasvispainotteista ruokaa eikä vieraille jaeta konkreettisia lahjoja.

– Vieraille ei enää jaeta kravatteja. Suomi hyvittää kokousvieraiden lennoista aiheutuvat päästöt perinteisten lahjojen sijaan, EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi kertoi tiedotustilaisuudessa.

Kompensointi toteutetaan rahoittamalla projekteja, jotka vähentävät päästöjä. Projektit julkistetaan ennen puheenjohtajakauden alkua.

Tilaisuudessa alettiin jo laskea öitä kokouskauden alkuun.

– Puheenjohtajakauden alkuun on enää 40 yötä, EU- ja kansainvälisten asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm hehkutti.

Laisin mukaan kestävien kokousjärjestelyjen lähtökohtana on, että Suomessa järjestettävien kokousten määrä on maltillinen ja kokoukset on keskitetty yhteen paikkaan eli Helsinkiin.

– Tarjolla on puhdasta suomalaista ruokaa ja hanavettä, Laisi summaa.

Hän tarkentaa, että vieraille tarjotaan kasvispainotteista suomalaista, sesonginmukaista lähi- ja luomuruokaa. Muovin käyttöä vähennetään tarjoamalla hanavettä pulloveden sijaan. Sisustus- ja muiden materiaalin määrä minimoidaan ja suositaan sen sijaan digitaalisuutta.

Suomi haluaa kiinnittää kokousjärjestelyissä huomiota ilmastovaikutuksiin ja uudistaa toimintatapoja.

Kestävyysajattelu näkyy myös puheenjohtajuuden visuaalisessa ilmeessä. Suomen edellisen puheenjohtajakauden ilme on kierrätetty ja uudistettu heinäkuussa alkavaa puheenjohtajuutta varten.

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Timo Kuoppala, joka suunnitteli myös vuoden 2006 ilmeen.

– Logon kuvioelementti on jatkojalostettu vuoden 2006 logosta. Kuvion teemat ovat kasvu, yhteenkuuluvuus ja läpinäkyvyys, Kuoppala kertoo.

Logon värimaailma rakentuu kahdesta sinisestä, taustan sinisestä, valkoisesta ja mustasta sekä tunnuskuviosta poimituista lisäväreistä. Typografian, kuvakkeiden ja grafiikan väreinä käytetään ensisijaisesti pääväreistä logon kirkasta ja logon tummaa sinistä sekä valkoista tai mustaa.

Tunnuskuviota ei näytetä kokonaisena, vaan siitä tehdään erilaisia rajauksia.