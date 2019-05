Pääkirjoitus: Myös eläinten pitää saada nopeasti apua – Eläinlääkäripäivystys puhuttaa



Eläinlääkäreiden päivystys herättää hätää ja huolta. Laki määrää kunnat pitämään huolta lemmikeistä ja tuotantoeläimistä ympäri vuorokauden.

Keskipohjanmaan levikkialueella erityisesti Kokkolan seudulla päivytykseen liittyvät asiat närästävät. Kallion alueella päivystykseen näytetään olevaan tyytyväisempiä.

Kokkolan seudulla päivystyksen ongelmat ovat puhuttaneet paikallisissa somekanavissa. Keski-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella jotkut lemmikkien omistajat ovat kokeneet, ettei apua saa iltaisin ja viikonloppuisin. Ongelmaa lisää se, että yleensä myöskään yksityiset eläinlääkärit eivät pidä vastaanottoa noina aikoina, mutta osa on onneksi tavoitettavissa.

Kallion ympäristöterveydenhuollon johtaja Aili Heikkinen kertoo, että viikonloppuvuoroja kullakin eläinlääkärillä on yleensä joka viides viikko. Sama päivystystahti on Selänteessä ja Keski-Pohjanmaalla.

Tämä on suuri muutos verrattuna entisaikoihin, jolloin eläinlääkärit olivat "aina" töissä.

Eläinlääkäritilanne on hyvä ja lähtökohtaisesti lääkäreitä on riittävästi. Keskipohjanmaan levikkialueella myös kesätyöntekijöitä on tarpeeksi, vaikka talvisijaisia onkin vaikeampi saada. Apua on haettu Viroa myöten.

Vaikka iltaisin ja viikonloppuisin toimiikin päivystys, se ei tarkoita, että lääkärin saa puhelimella kiinni joka hetki. Eläinlääkäri saattaa olla hoitamassa toista eläintä eikä voi kesken operaatioiden vastata soittoihin.

Joskus ongelma taitaa olla myös se, että päivystystyksen numeroa ei osata etsiä vaan apua aletaan hakea sosiaalisesta mediasta.

Suositusten mukaan eläinlääkärin on soitettava takaisin yhteyttä ottaneelle asiakkaalle kolmessa tunnissa. Kun eläin on sairas ja hätä suuri, voi useamman tunnin odottelu tuntua pitkältä. Siksi tietysti kritiikin ymmärtää.

Palveluiden on toimittava lain mukaan, ja pääsääntöisesti suomalaisiin eläinlääkäripalveluihin ja koko järjestelmään voi olla tyytyväinen. Yhteiskunnan järjestämät palvelut turvaavat hoidon myös siellä, mihin yksityiset palvelut eivät ulotu.