Oulun yliopisto lisää vuonna 2020 avoimen yliopiston opetusta: 23 hakukohdetta nykyisten 3:n lisäksi



Oulun yliopisto lisää ensi vuonna väyliä päästä yliopistoon. Avoimen yliopiston opintoihin on tulossa 23 hakukohdetta vuonna 2020, kun tällä hetkellä niitä on kolme. Aloja on tarjolla tekniikasta kasvatustieteisiin.

Avoimen yliopiston opintoihin haetaan yhteishaussa ensi keväänä. Opiskelemaan pääsee noin 10 prosenttia valituista. Hakijoilta vaaditaan yleinen korkeakoulukelpoisuus eli tavallisesti toisen asteen tutkinto.

Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste. Joissain oppiaineissa väyläopinnot on voitu määritellä maksuttomiksi.

Oulun yliopistossa voi opiskella avoimessa yliopistossa jo kesällä. Kauppatieteen opinnot alkavat avoimessa yliopistossa jo 31. heinäkuuta, ja niihin voi ilmoittautua jo nyt. Muu tarjonta alkaa syksyllä.