Pääkirjoitus: Hallitussopu otti tärkeän askeleen kohti maakuntia



Keski-Pohjanmaan vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen on tyytyväinen hallitusneuvotteluiden maakuntaratkaisuun: 18 maakunnan malli ilahduttaa eri puolilla Suomea. Kaiposen mukaan ratkaisu vahvistaa maakunnan toimintaa ja tulevaisuuden asemaa.

Torstaiaamuna SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi, että hallitusneuvotteluissa on löytynyt sopu sote-uudistuksen hallintorakenteesta. Uudistusta tullaan valmistelemaan maakuntien muodostamien itsehallintoalueiden pohjalta. Hallitusneuvotteluita johtavan Rinteen mukaan pääkaupunkiseudun ratkaisu selvitetään erikseen.

Tiettävästi ratkaisu tarkoittaa myös maakuntavaalien järjestämistä. RKP:n pietarsaarelainen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson muistuttaa, että hallitusneuvotteluiden sopu merkitsee myös maakuntavaaleja, jos noudatetaan perustuslakivaliokunnan aikaisempia lausuntoja.

Keski-Pohjanmaalla on mietitty toimiva maakunnallinen ratkaisu. Verotusoikeus vaikuttaa maakuntien asemaan. Vaalien jälkeen maakuntavaltuutetut voivat päättää sote-toiminnasta ja rahoituspohjasta.

Mitä ratkaisu merkitsee yksityisille palveluille ja miten hallitusneuvottelut vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen? Rinteen mukaan julkinen sektori on pääjärjestäjä ja päätuottaja nyt sovitussa mallissa. Tarkoitus on myös selvittää, voisivatko kaupungit ja kunnat toimia tuottajina. Henrikssonin mielestä myös maakunnat voivat olla palveluiden järjestäjinä. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kuuma kysymys on Vaasan sairaalan päivystys.

Lännen Median kyselyn mukaan 94 prosenttia sairaanhoitopiireistä aikoo tiivistää yhteistyötä muiden piirien kanssa omalla erityisvastuualueellaan. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ollaan perustamassa sairaanhoitopiirien yhteistä osuuskuntaa. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila kertoo Keskipohjanmaassa, että Soitessa on valmius reagoida tulevaan. Laitila kuitenkin toivoo, ettei maakuntaraja muodostu taakaksi, vaan Soite pystyisi tuottamaan esimerkiksi Reisjärven ja Kruunupyyn palvelut.

Hallitusneuvotteluissa otettiin siis askel sovun suuntaan maakunnille tärkeässä asiassa. Tämän toteutuminen edellyttää tietysti sitä, että viiden puolueen neuvottelut johtavat hallituksen syntymiseen.