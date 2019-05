Tiina Ojutkangas: Kiitos kirjeestä Kokkolan kaupunki – Että mihin olen pettynyt? Olen possumaisen tyytyväinen

Sain kirjeen Kokkolan kaupungilta. Tervehdys Kokkolasta! Hälsningar från Karleby. Haluaisimme kuulla, mitkä syyt vaikuttivat muuttoosi ja minkälaiset asiat painavat vaakakupissa, jos tulevaisuudessa mietit asuinpaikkakunnan valintaa. Mitä, nytkö ne jo haluavat, että muutan pois? Ymmärrän ihan hyvin, vaikka en ole vielä edes kunnolla aloittanut ottaa kantaa kaupungin asioihin.

No ei oikeasti. Olen aika iloinen siitä, että kaupunki lähestyy minua. Pakko myöntää, että toivoin fanfaareja ja punaista mattoa: Ehkä Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteria soittamaan kauppakeskus Chydenian aukiolle ja toivottamaan tervetulleeksi, mutta kirjekin on hyvä.

Kaupungin kirjeessä käskettiin kirjautua nettikyselyyn, jossa haluttiin tietää muuton syy ja ajatuksia Kokkolasta. Mikä on yllättänyt iloisesti ja toisaalta mihin olen ollut pettynyt. Työminä on tottunut kriittiseen ajatteluun. Yksityisminäni on lähes possumaisen tyytyväinen.

Rakastan Kokkolaa ja Keski-Pohjanmaata. Muutin tänne takaisin kuuden vuoden idän matkan jälkeen niin vapaaehtoisesti kuin ihminen voi. On tietysti päivänselvää, että hyvä työpaikka oli oivallinen vetonaula, mutta sekään ei olisi auttanut ilman tätä seutua.

Että mihin olen pettynyt, kysyttiin kaupungin kirjeessä. En mihinkään. Tiesin muuttaessani, mihin muutin. Sitä vapauden ja helppouden tunnetta en osaa edes kuvailla. Täällä on ihmisen hyvä elää ja hengittää.

Kysyin työpaikalla, mitä vastaan kaupungin kyselyyn. Että mikä Kokkolassa on hyvin: vastaukset löytyivät helposti.

Moni työkaveri asuu ympäri maakuntaa ja nimenomaan Keski-Pohjanmaa äärimmilleen ajateltuna niin, että maakuntaan kuuluu kaikki mahdollinen Pietarsaaresta Haapajärvelle asti. Ajattelevat tietysti, että tuo se ajattelee aina vain Kokkolaa, mutta ei. Kun on tullut naiduksi kannuslaiseen körttisukuun, ei voi ajatella liian keskuskaupunkikeskeisesti.

Silti olen ylpeä siitä, että olen kokkolalainen. Ja iloitsin siitä, että toisin kuin monissa maakuntakeskuksissa, Kokkolan väkiluku kasvaa tulevina vuosina. Kriitikot ajattelevat, että Kokkola imuroi väkeä maakunnasta. Totta sekin, mutta parempi, että väki muuttaa Kokkolaan kuin kokonaan pois maakunnasta.

Elinvoiman lisäämiseksi voidaan tehdä vaikka mitä koko laajalla Keski-Pohjanmaalla. Aluetutkija Timo Aro jakoi Twitterissä "kymmenen sääntöä alueen elinvoiman lisäämiseksi". Hauskoja, vakavia ja mahdollisia asioita. Palataan niihin.