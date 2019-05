Antti Savela: Suomen koululaitos on vetovoimaisempi kuin annetaan ymmärtää – vain murto-osa jää kotiin yläasteen jälkeen



Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista peruskoulunsa päättävistä 2017 vain 550 jäi kokonaan vaille minkäänlaista jatkokoulutuspaikkaa. Se on muuten todella vähän 57 615 nuoren kokonaismäärästä. Kun kuuntelee kaikenlaista marmatusta syrjäytyneistä ja kotiin jääneistä nuorista, voisi luulla, että luku on isompi. Vaan ei ole.

Tästä kannattaa olla onnellinen ja tyytyväinen. Vallan hauska ja suorastaan skuupinomainen on opetushallituksen opetusneuvos Kristiina Volmarin kertoma tieto siitä, että Eurostatin mukaan suomalaisen koulutusjärjestelmän toimivuus on parempi kuin maissa joissa oppivelvollisuus ulottuu 18 vuoteen. Suomessa 87 prosentilla 20-24 -vuotiaista nuorista on vähintään toisen asteen koulutus. Monissa maissa, joissa oppivelvollisuus päättyy vasta täysi-ikäisenä, jäädään selkeästi Suomen saavutuksen alle.

Kannattaa pysähtyä pohtimaan, miksi korjata asiaa, joka ei ole rikki. Suomessa pohditaan oppivelvollisuuden nostoa 18 ikävuoteen. Se tuntuu oudolta, koska jo nyt vain 550 nuorta jättää luvut sikseen päästyään peruskoulusta. Sipilän hallitus karsi normeja. Nyt ollaan palaamassa arkeen eli sääntö-Suomeen. Mikä ei ole sallittua, on kiellettyä. Suomessa ei näytä olevan kansalaisten vapauksille juurikaan liikkumatilaa.

Maksuton toinen aste on tykkänään toinen juttu. Mutta sekin maksaa. Minusta ei ole mitään järkeä vähentää laskuja hyvin toimeentulevilta perheiltä. On parempi maksaa oppimateriaalitukea niille, joilla opiskelu on todella rahasta kiinni. Varsinaisen opiskelun maksuttomuutta kannatan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa valtion yliopistojen lukukausimaksut taitavat ovat 15 000 euron luokkaa. Tämä tarkoittaisi, että vain varakkaiden lapset pääsisivät korkeakouluun. Se olisi epäoikeudenmukaista ja lisäksi kansantaloudellisesti tyhmää.

Pitää aina muistaa, että mikään ei ole ilmaista. Esikoulu, peruskoulu, ammattiopisto, lukio ja yliopisto. Me kaikki maksamme nämä oppipolut veroeuroista. Kun ihminen saa maksuttoman opetuksen, hän maksaa sen verona takaisin. Mitä suurempi työllisyysaste, sitä kevyempi on kuorma. Tämän vuoksi hyvän työllisyyden pitää olla kaiken politiikan ytimessä. Se on sosiaalisesti oikeudenmukaista, isänmaallista ja solidaarista.