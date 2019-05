Lukijan mielipide: Äänestetään kotiseudun puolesta – keskipohjalainen ja keskustalainen maltti ovat valttia



Euroopan parlamentin vaali on Keski-Pohjanmaalle tärkeä. Vaaleissa on kyse sekä vakaiden olosuhteiden turvaamisesta että alueemme elinkeinojen, ympäristön ja ihmisten kannalta tärkeistä linjanvedoista.

EU:n uusi ohjelmakausi on suomalaiselle ruoalle ja viljelijäperheelle ratkaiseva. Emme voi väheksyä maataloustukiratkaisuja, jotka ovat pian käsillä. Viljelijöiden taskulle on jonoa sekä Helsingissä että Brysselissä. Suomalainen ruoka tarvitsee puolustajiaan europarlamentissa, eduskunnassa ja hallituksessa. Ne puolustajat löytyvät Keskustan riveistä.

Sama koskee aluekehitystä. Millä perustein, kuinka paljon ja kenelle EU:n aluekehitysrahoja jaetaan? Koko Suomen puolustaminen onnistuu myös EU:ssa, jos tahtoa ja aatetta löytyy. Aluekehitysrahat ovat työkalu myös Suomen tasapainoiseen kehittämiseen.

Metsien käytöstä olemme käyneet viime vuosina ankaraa kamppailua. Keskustalaisten tavoitteena on korvata hiili, öljy, muovi ja betoni mahdollisimman pitkälle kotimaisella puulla. Se on vastuullista ympäristön, työpaikkojen ja Keski-Pohjanmaan kannalta. Rakentamista, liikkumista ja tuottamista ei pidä lopettaa, mutta puun avulla voimme viedä elämänmenoamme kestävälle, kotimaiselle pohjalle.

Jotkut näkevät metsään katsoessaan menneisyyden, me keskustalaiset näemme siellä tulevaisuuden. Hiilikasat ja merien muovilautat joutavat historiaan. Fossiilitaloudesta biotalouteen siirtyminen on vaihtoehtomme. Kestävässä metsäpolitiikassa hiilivarasto kasvaa, kun puita istutetaan enemmän kuin kaadetaan. Tämä on ollut ja tulee olemaan myös jatkossa suomalaisen kestävän metsäpolitiikan ydintä.

Intohimoja herättää myös EU:n yleinen kehitys. Kannatan käytännönläheistä yhteistyötä. Ideologisten pilvilinnojen tai populistien rakentamien brexit-kaaosten sijaan keskipohjalainen ja keskustalainen maltti ovat valttia. Pidetään järki edellä ja kotiseudun ihmiset mielessä.

Suomi tarvitsee yhteistyötä, olennaiseen keskittymistä ja vastuullisuutta. Tätä eteenpäin katsovat keskustalaiset ehdokkaat tarjoavat. Lisäksi me keskipohjalaiset tarvitsemme alueen olojen ja ihmisten tuntemusta. Tähän huutoon vastaa ehdolle lähtenyt terävä kälviäläinen, Oliver Pietilä. Listalta löytyy monipuolista näkemystä ja kokemusta. Suosittelen tutustumaan.

Vaaleissa kansanvalta ja alueet puhuvat kautta maanosan. Ei anneta muiden päättää asioistamme puolestamme. Annetaan keskipohjalaisten äänen kuulua vaalipäivänä äänestyskopissa ja tulevina vuosina Euroopan päätöksenteossa.