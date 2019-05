Lukijan mielipide: Tylsät vai tärkeät eurovaalit?



“Tylsät” eurovaalit lähestyvät. Pelissä ovat vain mm. 160 miljardin euron EU-budjetti, maatalous, kalastus, aluekehitys, ympäristö ja satojen miljoonien kansalaisten sisämarkkinat. Kannattaako näihin asioihin ottaa kantaa äänestämällä? Sitä jokaisen kannattaa pohtia.

Eurovaalien äänestäjille on tarjoiltu erilaisia vaihtoehtoja. Kokoomuksen keulahahmo, vuosikymmenen alkupuolella kaatuneen kuntauudistuksen ykkösarkkitehti Henna Virkkunen kertoi lähtökohdakseen, että maatalouden ja aluekehityksen rahoista leikataan.

Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen taas kertoi haluavansa Suomen ottavan Brexitistä mallia ja käynnistävän Suomen EU-eroprosessin Britannian tyyliin. Toki on hyvä muistaa, ettei asia ole meppien päätösvallassa, vaan näistä asioista päättää eduskunta, josta Tynkkynen on nyt muutaman viikon kokemuksella karkaamassa Brysseliin.

Keskustaa edustavat mm. sellaiset nimet kuin keskipohjalaisten oma Oliver Pietilä, tunnettu aluepoliitikko Mauri Pekkarinen, kansanterveyden sankari Pekka Puska, sekä istuvat, laajaa arvostusta nauttivat mepit Elsi Katainen ja Mirja Vehkaperä. Kenttäkierroksillaan alueellamme ovat vakuuttaneet myös mm. Anna Sirkiä, Janne Kaisanlahti ja Jouni Kemppainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskustalaiset tavoittelevat EU:ta, jossa jäsenmaat ovat itsenäisiä, yhteistyötä tehdään isoissa kysymyksissä ja valta pidetään mahdollisimman lähellä ihmistä. Keskustalaisille EU ei ole ideologinen ristiretki sisään tai ulos, vaan käytännön projekti, josta haetaan hyötyä kotimaahan ja vaikutusvaltaa maailman menoon.

Kokkolalainen Pietilä ei taikinoi menneisyyden riitoja, vaan katsoo eteenpäin. Kuten hän ehdolle lähtiessään totesi: “Ilmasto, koulutus ja lähidemokratia ovat asioita, joita EU-pöydissä pitää puolustaa." Euroopan pöytiin ei tarvita möykkääjiä, alueiden tyhjentäjiä tai viljelijöiltä leikkaajia. EU on ja pysyy, mutta siitä on otettava suomalaisille paras hyöty irti. Suomalaisella ja keskustalaisella yhteistyökyvylle edistetään toimintakykyistä unionia, jonka jäsenyydessä on järkeä isänmaallemme.

Oliver Pietilä on vakuuttanut linjallaan ja olemuksellaan. Vaikka ehdokas on nuori, on ajattelu kypsää. Muitakin hyviä ehdokkaita toki on. Tärkeintä on, että otamme porukalla eurovaaleissa kantaa Suomen ja Keski-Pohjanmaan puolesta.