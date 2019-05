Euroopan jättävä Jyrki Katainen: Suomeen on helppo palata – Nyt mietin, mikä muu voi sytyttää kuin politiikka



Komissaari Jyrki Katainen on tulossa takaisin Suomeen viiden vuoden Eurooppa-pestin jälkeen. Kataisen puoliso Mervi Katainen oli ehdolla eduskuntavaaleissa kokoomuksen listoilta, mutta ei tullut valituksi.

Suomi äänestää sunnuntaina uudet edustajansa Euroopan parlamenttiin.

Lännen Media kysyi viime hetken tuntemuksia eurooppalaisesta politiikasta komissaari Jyrki Kataiselta (kok.), joka on kuluvalla kaudella toiminut myös yhtenä EU-komission varapuheenjohtajana.

Katainen on viipynyt poissa kotimaan areenoilta vuodesta 2014. Komissaarin tehtävät päättyvät todennäköisesti lokakuun lopussa, kun uuden komission kausi alkaa.

Suomen pääministerinä vuosina 2011–2014 toiminutta Kataista on istutettu milloin mihinkin uuteen virkaan. On spekuloitu Sitran yliasiamiehen virasta samoin kuin Suomen Nato-suurlähettilään pestistä. Katainen itse suhtautuu jatkoonsa maltillisesti.

– Toimin komission varapuheenjohtajana nykyisen komission kauden loppuun asti. Tämä on ollut hieno mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta eurooppalaisille. Olen tehnyt politiikkaa 25 vuoden ajan. Tämän kauden jälkeen olen ajatellut tehdä aivan jotain muuta. Nyt mietin, mikä muu kuin politiikka voisi sytyttää.

Mitä mieltä te ja perheenne olette Suomeen jäämisestä?

– Suomeen on helppo palata. Nautimme täällä erityisesti luonnosta, toimivasta infrastruktuurista ja tulevaisuuteen katsovasta ilmapiiristä. Samoin lapsilla on merkittävästi enemmän vapauksia liikkua vaikkapa ulkona ilman aikuista.

Mikä on arvauksenne eurovaalien äänestysprosentista tällä kertaa?

– Suomalaiset ja heistä erityisesti nuoret tuntuvat olevan nyt aiempaa kiinnostuneempia eurovaaleista, joten toivon, että äänestysprosentti nousee. Olisi hienoa, jos edes yli puolet suomalaisista kokisi EU-asiat niin tärkeiksi, että kävisi äänestämässä.

Mitä arvelette, mikä muuttuu Euroopan parlamentissa sunnuntain vaalien jälkeen?

– Uusi parlamentti lienee nykyistä hajaantuneempi. Populistiset ja nationalistiset liikkeet saattavat lisätä hieman kannatustaan. Uskon silti, että vastuulliset ja myönteisesti Euroopan kehittämiseen suuntautuvat puolueet saavat enemmistön parlamenttiin.

– Tällainen koalitio voisi muodostua esimerkiksi keskustaoikeiston EPP:stä, sosialistien S&D::stä, keskustaliberaalien ALDE:sta sisältäen Emmanuel Macronin puolueen parlamentaarikot sekä vihreät ympärille.

Mikä on mielestänne tärkein asia, jota Suomen pitää ajaa EU:ssa ja miksi?

– Tällä hetkellä oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen EU:ssa. Olemme uudessa tilanteessa, jossa osa jäsenmaista on alkanut kyseenalaistaa oikeusvaltion ja liberaalin demokratian perusarvoja.

Esimerkkejä ovat vapaa lehdistö, riippumaton oikeuslaitos ja kansalaisjärjestöjen oikeudet.

Mikä on mielestänne tärkein asia, jota EU:n pitää ajaa ja miksi?

– Maailman maiden sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja sopimuksiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kauppapolitiikassa on tärkeintä. Näissä kysymyksissä vain yhteistyössä saadaan aikaan haluttu vaikutus, minkä lisäksi yhteistyö luo vakautta.

Pitäisikö teidän mielestänne EU:n yhteistä puolustusta tiivistää?

– On tiivistettävä, muun muassa kyberturvallisuudessa, hybridiuhkien torjunnassa ja perinteisen puolustuksen saralla. Valtaosalla EU-maista on jo puolustusliitto, joka on Nato, Katainen summaa.