Lukijan mielipide: Maalaisjärkeä onkikala-asiaan – Kutupuuhatkin varmasti kärsivät, kun kalastetaan ja vapautetaan



Ajattelin antaa oman mielipiteeni perjantain Keparissa olleeseen juttuun onkikalojen välittömästä tappamisesta. On aivan luonnollista, ettei millekään elolliselle saa aiheuttaa tarpeetontaa tuskaa, mutta maalaisjärjellä selvitään tässäkin asiassa.

Kautta aikojen on rannoillamme ongittu enkä usko kovin suuria rikkeitä tapahtuneen.Tämä saaliin tarkistus, jopa repusta tuntuu kyllä yliammutulta. Eikö tämä kuulu jo kotietsinnän piiriin, syytä epäillä huomattavaa rikosta?

Nykyään on muodissa kalasta- ja vapauta, jota voisi vähän pohtia. Jatkuvasti näin keväällä muistutetaan, että kaikille eläimille on annettava lisääntymisrauha, eikä niitä saa häiritä. Haukimamma saa kuitenkin vieheen leukaansa, maha on täynnä mätiä ja kalaa väsytetään viimeiseen asti.

Haavista kala otetaan ihmiskäsin, jossa suomupeite kärsii, vielä puntariin ja kuvauksen jälkeen takaisin. En usko että kutupuuha jatkuu aivan entisellään. Olisikohan syytä tutkia?

Kaikki on suhteellista. Jatketaan kuitenkin tätä jaloa harrastusta, otetaan saalis ylös, tainnutetaan, verestetään, fileerataan ja paistetaan vaikka haukipihveiksi.

Juha Orjala

Kalastaja monien joukossa

Keskustele aiheesta Keskipohjanmaan verkossa.