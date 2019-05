Pääkirjoitus: Äänestämisen aktiivisuus jää nähtäväksi – Myös jääkiekko vie sunnuntaina osan huomiosta ja se on ihan inhimillistä



Sunnuntai näyttää, millaisen vaalipäivän se tuo tullessaan. Pitkään huokailtiin sitä, että eurovaalit ja niiden teemat eivät kiinnosta. On selvää, että kahdet niin lähekkäiset syövät jonkin verran toisiaan.

Toisaalta on olemassa sekin näkökulma, että kaksissa vaaleissa käsitellään samoja asioita erilaisista näkökulmista, joten aivan eri asioista ei ole kysymys. Vaaleissa on sekin yhteinen asia, että osa ehdokkaista on samoja. Ehdokkaina on jopa juuri eduskuntaan valittuja henkilöitä.

Europarlamenttivaalin ennakkoäänestyksessä äänesti 21,1 prosenttia äänioikeutetuista. Ero edellisiin EU-vaaleihin on suuri; viisi vuotta sitten ennakkoäänen antoi 17,4 prosenttia. Lopullinen äänestysprosentti oli 41,0, mikä tarkoittaa sitä, että yli puolet jätti kokonaan äänestämättä.

Keskipohjanmaan levikkialueella äänestysinto vaihteli paikkakunnittain kuten eduskuntavaaleissa. Se on selvää, että mitään varmoja ennusteita ihmisten äänestysaktiivisuudesta ei voida tehdä ennakkoäänten perusteella. Hyvä olisi, jos kansalaiset osoittaisivat aktiivisuutensa käymällä äänestämässä. Europarlamentin työ ja parlamentaarikot ovat jääneet kaikesta huolimatta melko vieraiksi ihmisille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuitenkin EU-parlamentissa päätetään monista tärkeistä ja Suomessakin vaikuttavista asioista. Äänestämällä voi vaikuttaa EU:n suuntaan oman osuutensa myös pienessä Suomessa.

Eurovaalien vaalipiirinä on koko Suomi ja siitä syystä on mahdollista äänestää ketä tahansa ehdokasta. Jos oma ehdokas ei pääse tai mene EU-parlamenttiin, kohdistuvat äänet kuitenkin samaan puolueeseen. Ehdokkaita on vähemmän ja Euroopan parlamenttiin tulee valituksi vähemmän edustajia kuin Suomen eduskuntaan.

Sunnuntaina vie kansalaisten huomiota myös jääkiekko, kun MM-kisojen mitaleista pelataan. Kun eduskuntavaaleissa kansalaiset olivat useamman median ääressä yhtä aikaa seuraamassa tuloksia, saattaa huomiosta kilpailla tällä kertaa myös urheilu. Sekin on inhimillistä.