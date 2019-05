Ennen pelättiin ydinsotaa, nyt ilmastonmuutosta – Nuorisolla on aina ollut pelkoa tulevasta



Katsoin viikolla kokkolalaisen Sirkuskoulu Kuun esityksen peloista. Esityksen aluksi tekijät pohtivat keskenään pelkoa ja tulivat siihen lopputulokseen, että nuorison pelot ovat nykyään kovemmat kuin meidän nuoruudessa. En ihan allekirjoittaisi tätä pohdintaa, mutta kiitos esityksen olen pohtinut pelkoa viikon varrella useampaan otteeseen.

Pelko, kuten esimerkiksi suru, ovat suhteellisia. Tunteiden rinnastaminen ja vertaaminen on todella vaikeaa, ellei mahdotonta. Me emme voi lohduttaa lemmikkiään surevaa sillä, että joku on menettänyt läheisensä. Me emme voi rohkaista hammaslääkäriä pelkäävää toteamalla, että puudutteet on keksitty ja maailmanloppukin tulossa, joten lopeta turha murehtiminen.

Ennen esitystä piti omia pelkoja kirjoittaa paperille. Päässä löi tyhjää, jotain pitäisi keksiä, mutta mitä? Joku pelkäsi, että lapsille tapahtuu jotain pahaa. Tämäkin on mielessä käynyt, ja aika usein, mutta olen hillinnyt negatiivista tunnetilaa ajattelemalla, että pelkääminen ei karkota mahdollista pahaa ja jos pahaa ei lopulta tapahdu, niin olen pelännyt turhaan. Ehkä huoli olisi tässä tapauksessa parempi sana ja sepä on tullut tutuksi – tiedättehän sanonnan ”huoleton on hevoseton”, ja meillä niitä luupäitä on pihassa kolme!

Mutta niistä entisten nuorten ja nykyteinien peloista.

Itse olin teini 70-luvulla, jolloin ydinsodan pelko oli hyytävä – elettiinhän kylmän sodan aikaa. Myös saasteet ja luonnon tuhoaminen nousivat framille. Tuolloin hoettiin, että tarvitaan vain yksi napin painallus ja maailmanloppu on edessä. Ydintuhosta kertova elokuva Viimeisellä rannalla vei yöunet kesäkuumalla. Jos kelaan vuosia vielä taaksepäin, niin sodan jälkeen Neuvostoliiton uhka tuntui sen ajan nuorten luissa ja ytimissä. Kansakunnan tuoreessa muistissa oli aivan oikea sota, jonne kuoli niin perheenisiä kuin setiä, enoja, veljiä ja poikia. Kun Suomi joutui noottikriisiin ja tankit vyöryivät Prahaan, pelättiin täälläkin han tosissaan.

Pelätty on aina ja varmasti aiheesta. Toistaiseksi Venäjä on pysytellyt omilla maillaan ja ydinsodaltakin on vältyttyPohjois-Korean viimeaikaisista puuhasteluista huolimatta. Nyt puhaltavat kuitenkin uudet tuulet, suvaitsemattomuus lisääntyy, oikeisto ja ääriliikkeet lyövät kättä ja vetävät fundamentalistit sakkiinsa. Ei maailma paremmaksi muutu jos ei pahemmaksikaan.

Entäpä sitten kuolema? Se osuu jokaisen kohdalle eikä elämästä selviä hengissä, joten mitä turhia.