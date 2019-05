Nyt on finaalin aika – Keskipohjanmaa seuraa, kun Suomi ja Kanada pelaavat jääkiekon maailmanmestaruudesta



Kun aika on, on ollut Suomen jääkiekkomaajoukkueen mottona kevään MM-kisoissa Slovakiassa.

Tänä iltana Bratislavassa Suomi kohtaa loppuottelussa Kanadan.

Suomi on 11:nnen kerran MM-kisojen loppuottelussa. Noista peleistä se on voittanut kaksi (1995 ja 2011), kahdeksan kertaa käteen on jäänyt hopeamitali. Kanadan Suomi on kohdannut finaaleissa neljä kertaa.

Suomi lähtee finaaliin täysin samoilla kentällisillä kuin voitokkaassa välierässä. Maalissa jatkaa lauantaina Venäjän nollannut Kevin Lankinen.