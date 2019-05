Se oli temppu! Suomi on uusi maailmanmestari!



Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari! Suomi teki kiekkohistoriansa suurimman yllätyksen, kun se voitti sunnuntaina MM-kultaa. Suomi kaatoi loppuottelussa Kanadan maalein 3–1.

Yllättävyydessään Suomen maailmanmestaruus on vertaansa vailla. Mestaruus on Suomen kiekkohistorian kolmas. Edellinen tuli myös Slovakian Bratislavassa vuonna 2011. Myös tuolloin Jukka Jalonen toimi joukkueen päävalmentajana.

Suomen kaksi ensimmäistä maalia teki kapteeni Marko Anttila, josta kuoriutui kisojen ratkaisupeleissä maalintekijä. Suomen kolmannen maalin teki pitkän Kanadan pyörityksen jälkeen Harri Pesonen, kun peliä oli pelattu 55.54.

Suomen joukkueessa oli myös nivalalaisväriä. Puolustaja Atte Ohtamaa voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa kahden MM-hopean jatkoksi.

Sunnuntain loppuottelussa Suomen 2–1-johtomaalin teki siis Anttila, kun erää oli pelattu 42.35. Anttila sai ottelun toiseen osumaansa syötön Veli-Matti Savinaiselta.

Päätöserän Suomi aloitti vajaalla, kun Jani Hakanpään kaksiminuuttista on jäljellä vielä 42 sekuntia.

Suomen kapteeni Marko "Mörkö" Anttila tasoitti 1–1:een ajassa 22.35. Suomi ehti tuolloin pelata runsaat 20 sekuntia ylivoimalla, kun Anttila laukoi kiekon Murrayn längistä sisään. Esityön maaliin tekivät Sakari Manninen ja Niko Ojamäki.

– Tärkeään paikkaan syntyi osuma. Alussa meillä oli vähän vaikeuksia, mutta lisäsimme työmäärää toiseen erään. Luottoa on ollut koko ajan omaan peliimme, maalintekijä Anttila kertoi C Moren erätaukohaastattelussa.

Kanada johti avauserän jälkeen jääkiekon MM-finaalia maalein 1–0. Kanadan Shea Theodore vei Kanadan johtoon ajassa 10.02. Suomen Toni Rajala ei onnistunut purkamaan kiekkoa pois puolustusalueelta. Theodore sai kiekon, purjehti vapaaseen tekopaikkaan ja laukoi kiekon maalivahti Kevin Lankisen hanskakäden yläkulmaan.

Suomen paras maalipaikka aukesi Oliwer Kaskelle, joka pääsi yrittämään johtomaalia rankkarista. Rangaistuslaukaus vihellettiin, kun alivoimalla läpiajoon karannut Jere Sallinen kaadettiin. Kanadan maalivahti Matt Murray torjui Kasken rankkarin patjallaan.

Suomi on 11:nnen kerran MM-kisojen loppuottelussa. Noista peleistä se on voittanut kaksi (1995 ja 2011), kahdeksan kertaa käteen on jäänyt hopeamitali. Kanadan Suomi on kohdannut finaaleissa neljä kertaa.

Suomi lähti finaaliin täysin samoilla kentällisillä kuin voitokkaassa välierässä. Maalissa torjui lauantaina Venäjän nollannut Kevin Lankinen.