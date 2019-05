Eurovaalien äänistä on laskettu yli 93 prosenttia - Kärjessä kokoomus, vihreät ja sdp



Eurovaalien äänistä on laskettu 93,9 prosenttia. Kärkikolmikossa kokoomuksen äänisaalis on 20,2, vihreiden 15,3 ja sdp:n 15 prosenttia äänistä. Tuloksen perusteella kokoomus on saamassa europarlamenttiin kolme, vihreät kaksi, sdp kaksi, perussuomalaiset kaksi ja keskusta kaksi paikkaa. Vasemmisto jäisi yhteen paikkaan ja samoin rkp. Vaalien äänestysprosentti on Suomessa 42,7 prosenttia.

Europarlamenttiin ovat nousemassa kokoomuksesta Petri Sarvanmaa, Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen. Kokoomuksella on ollut aiemminkin kolme paikkaa EU:n parlamentissa. Sdp:n läpimenijoitä näyttävät olevan Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri. Vihreistä europarlamenttiin ovat nousemassa Heidi Hautala ja Ville Niinistö, keskustasta Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen, perussuomalaisista Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen, vasemmistoliitosta Silvia Modig sekä RKP:sta Nils Torvalds.

Kokoomus on saamassa ainoana puolueena kolme meppiä läpi eurovaaleissa. He ovat mitä todennäköisimmin Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen.

– Ei isoja yllätyksiä ollut. Kokoomuksen istuvat mepit pitävät paikkansa, mikä oli melko odotettua. Ikinä ei voi omasta paikastaan olla varma, mutta istuvat mepit ovat etulyöntiasemassa. Ihmiset ajattelevat, että ihmiset, jotka jo ovat siellä, ovat verkostoituneita ja sisällä asioissa, Virkkunen pohtii.

Kokoomuksen valvojaisissa moni on iloinen myös Sdp:n ja vihreiden menestyksestä, koska nekin ovat EU-myönteisiä puolueita.

– Eurooppaa haastetaan kovaa niin ulkoa kuin sisältä. Suomalaiset antoivat äänensä nyt todella vahvalle, yhtenäiselle Euroopalle, joka puolustaa demokraattisia arvoja. Se on suomalaisilta selvä viesti. Olen tyytyväinen tästä viestistä. En halua, että ääriryhmät saavat liikaa jalansijaa, Virkkunen mietti.

Virkkusella oli itsellään nyt helpompi lähtötilanne kampanjoida kuin viisi vuotta sitten.

– Kampanjoin viimeksi ihan eri tilanteesta. Olin vetänyt ministerinä todella epäsuosittua kuntauudistusta, joka jakoi ihmisten mielipiteitä, hän pohti.

Kokoomuksen ehdokkaista eniten ääniä saava Sirpa Pietikäinen painotti sitä, että EU:n on tartuttava ekologisiin haasteisiin.

– Tunnelmat ovat hyvät, koska moni ihminen antoi luottamuksen näkemykselle ekologisesta, inhimillisestä ja vauraasta Euroopasta. Tämä antaa viestin siitä, että ilmastonmuutos halutaan ratkaista ja ongelmiin tarttua. Ja myös reilumpaa Eurooppaa halutaan, Pietikäinen sanoi.

Paikkansa EU:n parlamentissa uusiva Pietikäinen korosti myös sitä, että tehtävää on paljon.

– Asioita on melkoisesti ratkottavana. Kiertotalous ja kestävä rahoitus ovat avaimia ilmastonmuutoksen ratkomiseen. Siihen tarvitaan toki paljon muutakin. Euroopan on oltava ekologinen ja otettava ilmastonmuutos vakavasti, Pietikäinen jatkoi.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne oli tyytyväinen puolueensa menestykseen, vaikka Ylen ennusteessa vihreät nousi kakkoseksi ja sdp:n prosenttiosuus laski viiteentoista.

– Täytyy olla tyytyväinen, että nousua on yli 2 prosenttiyksikköä. Hyvä tulos.

Ennakkoäänten perusteella sdp:lle olisi ollut tulossa kolmaskin paikka, mutta se näytti jäävän haaveeksi. Rinteen mukaan puolue menestyy aina ennakkoäänissä paremmin kuin varsinaisena vaalipäivänä.

– Vaalituloksessa ei oikeastaan ole mitään yllättävää. Nämä luvut ovat suunnilleen viimeisten galluppien mukaisia, Rinne sanoi.

Hallitusneuvotteluihin europarlamenttituloksella ei Rinteen mukaan ole odotettavissa vaikutusta. Tulevista todennäköisistä hallituspuolueista keskusta näyttää menettävän yhden europarlamenttipaikan ja vihreät voittavan yhden.

Tavastia odotti vihreiden eurovaalitulosta jännittyneenä. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto nauratti vihreitä muutama sekunti ennen tulosta sanomalla, että jääkiekkotulos jännittää tosi paljon. Viikon pisimmän minuutin jälkeen yleisön joukosta kuului hermostunutta naurua. Ja kun ennakkoäänet lävähtävät seinälle, huuto tuntui iholla.

– Vihreät on kolmanneksi suurin puolue, puoluesihteeri Lasse Miettinen huusi.

Hän jatkoi, että kasvua on 50 prosenttia edelliseen tulokseen verrattuna. Ennakkoäänten jälkeen puolueella on 14,4 prosentin äänisaalis.

– Ihan mieletön meininki, hieno vaalitulos, Haavistokin unohti hetkeksi jääkiekon jännittämisen. Kun seinälle lävähtää vihreiden läpipäässeet, alkaa uusi korviahuumaava huuto. Kaksi varmaa paikkaa, toinen Ville Niinistölle, toinen Heidi Hautalalle.

Haavisto mietti jo, miten käy Britannian brexitin jälkeen; saako vihreät vielä kolmannen paikan.

– Vihreät menestyi hyvin myös Saksassa, Haavisto ehti sanoa.

Perussuomalaisten vaalipäivän kiri ei tulle riittämään kolmanteen paikkaan Euroopan parlamenttiin. Iltayhdeksän jälkeen julkaistun Ylen vaaliennusteen perusteella perussuomalaiset ovat jäämässä kahteen paikkaan runsaan 14 prosentin kannatuksella. Suomen sisällä perussuomalaiset ovat neljänsinä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho käveli vaalivalvojaisissa Apollo Live Clubissa oluelle sen jälkeen, kun oli antanut Ylen suoraan lähetykseen kommenttinsa. Hän totesi ennusteen tultua julki Lännen Medialle, että tulos on puolueelle kaikkien aikojen paras. Kolmas paikka oli Halla-ahosta alun alkaenkin kova tavoite.

– Matka kahdesta paikasta kolmeen on niin pitkä. Se olisi edellyttänyt, että käytännössä kaikki meitä eduskuntavaaleissa äänestäneet olisivat lähteneet liikkeelle. Tämä ei ehkä kokemusperäisesti ole helposti saavutettavissa, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset on parhaillaan käynyt neuvotteluja uuden kansallismielisen ryhmän perustamisesta Euroopan parlamenttiin. Uutta ryhmää puolue on neuvotellut muun muassa italialaisen Matteo Salvinin johtaman Lega-puolueen kanssa.

Halla-ahon mukaan uudelle kansallismieliselle ryhmälle on tällä hetkellä vahvaa tahtotilaa. Hänen mukaansa neuvottelut ryhmien kanssa jatkuvat ensi viikolla.

Europarlamenttivaalien tuloksen määräytymisessä käytetään laskentamenetelmää, jonka mukaan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan kunkin ryhmittymän eli vaaliliittoon kuulumattoman puolueen, vaaliliiton, yhteislistan sekä yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen koko maassa saama kokonaisäänimäärä.

Laskennan toisessa vaiheessa asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa annetaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän. Vastaavasti toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen, neljänneksi tullut ehdokas neljänneksen ja niin edelleen.

Viimeisessä laskennan vaiheessa kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Kyseistä listasta valitaan Euroopan parlamentin jäseniksi Suomesta 13 parhaan vertausluvun saanutta ehdokasta.