Sievin Kukonkoskelle perustetaan toinen ryhmäperhepäiväkoti – ei lisäkustannuksia kunnalle



Sievin kunnan koululautakunta päätti perustaa Kukonkosken ryhmäperhepäiväkodin yhteyteen toiseen ryhmäperhepäiväkodin päiväkodin johtajan laatiman esityksen mukaisesti.

Uudessa ryhmäperhepäiväkoti Kukontuvassa on enintään kahdeksan lasta ja siinä työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa.

Tänä vuonna ja kuluneen talven aikana Kukonkosken ryhmäperhepäiväkodissa on ollut hoidossa 21 lasta ja se on ylittänyt ryhmikselle annetun 12 lapsen rajan. Kukonkoskelle on kuitenkin lisätty henkilökuntaa niin, että lasten ja hoitajien suhdeluku on pysynyt oikeana ja toiminta on jaettu kahteen eri pienryhmään.

Kukonkoskelle mahtuu tilojen puolesta toinenkin ryhmäperhepäiväkoti eikä uuden ryhmän järjestelystä aiheudu kunnalle lisäkustannuksia. Samat tilat ovat jo vuokrattuina Sievin kunnalle ja henkilöstökulut säilyvät samana.