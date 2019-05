Lukijan mielipide: Ei säästetä avuttomilta vanhuksilta



Vanhusten hyvästä hoidosta on helppo säästää. Avuttomalta on helppo ottaa. He eivät nouse protestoimaan eivätkä nosta siitä melua. Heidän on alistuttava ja tyydyttävä. He ovat toisten armoilla. Tai joutuvat kärsimään, armottomuudestamme.

Meitä neuvotaan kunnioittamaan isämme ja äitejämme,”että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”.

Eikö isien ja äitien kunnioittaminen ole sitä, että hoidetaan heitä niin hyvin kuin mahdollista viimeiseen asti? Palkitkaamme heille hyvällä se rakkaus, mitä he ovat meille aikoinaan osittaneet.

Itsekin vanhenemme. On kirjoitettu: ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille”.

Säästetään vain. Siihen on varmaan paljonkin aihetta ja monia tapoja. Muttei tehdä sitä vanhusten kustannuksella. Se on mielestäni ihan pöhölöä.