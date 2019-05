Pääkirjoitus: Montako ministeriä Keski-Pohjanmaalle? Ainakin yksi, ehkä kaksi.



Aina näihin päiviin saakka hallitusneuvotteluista on tihkunut vähänlaisesti tietoa julkisuuteen. Sosiaali- ja terveysalan uudistusta lähdetään viemään 18 maakunnan mallin pohjalta. Maakunnat saavat myös verotusoikeuden ja sitä myöten tulevat myös maakuntavaali.

Sen jälkeen oli hiljaista kunnes hallitustunnustelija Antti Rinne paljasti, että hänen mielestään Suomen tulevan EU-komissaarin pitäisi olla sukupuoleltaan nainen. Tämä voi tarkoittaa Jutta Urpilaista (sd.), jolloin hänen paikkansa ei olisi tulevassa hallituksessa. Toisaalta taas komissaarin paikka kuuluisi äänimäärän perusteella Eurovaalien kansalliselle ääniharavalle Eero Heinäluomalle. Mihin silloin menee Urpilainen?

Ministeripaikat voivat olla piankin selvillä, jos hallitusohjelma hyväksytään. Paikat jaetaan vaalituloksen mukaan.

Keskipohjanmaan levikkialueelle on tulossa varmuudella ainakin yksi ministeripaikka. RKP on palaamassa oppositiosta hallitukseen, ja se kuuluu luonnollisesti puolueen puheenjohtajalle Anna-Maja Henrikssonille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hallitusneuvotteluissa ovat olleet alueelta Hanna Halmeenpää (vihr.) ja Juha Pylväs (kesk.), jotka istuivat edellisen kauden maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Asiantuntemusta olisi molemmilla mutta Halmeenpää jättäytyi pois eduskunnasta, ja ministeripaikalle on kaksi vahvaa vaihtoehtoa, keskustan nykyinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja Anne Kalmari (kesk.), joka on jo pitkään ollut kasvamassa tehtävään.

Paljon on nyt kiinni keskustan puheenjohtajasta Juha Sipilästä. Häntä on painostettu ottamaan vastaan pätkäministerin paikka valtiovarainministerinä, kunnes keskusta saa valittua syksyllä uuden puheenjohtajan. Sipilä on kieltäytynyt, joten jos tehtävään valitaan keskustasta joku muu, hänet tulkitaan Sipilän suosikiksi keskustan puheenjohtajavaalissa. Sipilän suosikkipojan tai -tytön statuksella voi olla vaikea käydä vaalitaistoon, kun keskustassa vallitsee tyytymättömyys Sipilän linjaan.

Ellei siis Antti Kaikkoselle tai Katri Kulmunille tule ministeripaikkaa, valtiovarainministeriksi sopiva henkilö voisi löytyä Keski-Pohjanmaalta. Elinkeinoministerinä toimineella Mika Lintilällä on asiantuntemusta ja kokemusta, jota valtiovarainministerin tehtävässä tarvitaan.