Käännänkyläntie Kalajoelta Alavieskaan on suljettu liikenteeltä: puu kaatunut sähkölinjan päälle



Käännänkyläntie eli tie 7780 Kalajoelta Alavieskaan on suljettu liikenteeltä. Syynä on perjantaiaamuna sähkölinjan päälle kaatunut puu. Tarkempi paikka on Alavieskasta noin kuusi kilometriä Kalajoen suuntaan.

Tieliikennekeskuksen mukaan tie on suljettu klo 8.05 alkaen toistaiseksi.