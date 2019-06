Pääkirjoitus: Musiikin kuuntelu on vähentynyt, eikä cd-levyjen vaihtuminen suoratoistoon ole mikään ekoteko



Tapa kuunnella musiikkia on muuttunut pysyvästi. Syynä on Spotify, maailman suosituin musiikin suoratoistopalvelu. Kaikkiaan Spotifyta kuuntelee noin 217 miljoonaa ihmistä kuukaudessa.

Viime aikoina kasvua on löytynyt etenkin Intiasta.

Digitaalisten palveluiden takia musiikkia kuunnellaan kaikkialla; lenkillä, bussissa, työpaikalla.

Silti Suomessa musiikin kuuntelu on vähentynyt lasten ja työikäisen aikuisväestön keskuudessa, selviää tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksesta. Tiedot julkaistiin viime viikolla.

Sekä 10–14- että 20–64-vuotiaat kuuntelivat vähemmän musiikkia kuin vastaavan ikäiset 1990- tai 2000-luvun alussa. Kuuntelun vähentyminen on ollut suurinta 35–54-vuotiaiden keskuudessa.

Musiikin kuuntelu on edelleen yleisintä 15–19-vuotiaana. Populaarimusiikin kuuntelu on lisääntynyt, mutta klassisen, hengellisen ja kansanmusiikin kuuntelu on vähentynyt huomattavasti.

Kaiken takana on se, että kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on tiukentunut. Myös luettujen kirjojen määrä on laskenut lukemisen lisääntymisestä huolimatta. Sosiaalinen media haukkaa ison osan vapaa-ajasta. Samalla Netflixin ja HBO:n kaltaiset suoratoistopalvelut ovat kasvaneet.

Spotifylla on vielä matkaa siihen, minkä Netflix teki jo vuosia sitten. Spotify ei onnistunut kääntämään toimintaansa voitolliseksi toisellakaan vuosikvartaalilla. Tappiota ennustetaan kertyvän tänä vuonna noin 180–340 miljoonaa euroa.

Musiikin ja elokuvien suoratoistopalvelut ovat tehneet fyysisistä tallenteista historiaa, mutta ekoteosta ei voi puhua. Mikrobitti uutisoi alkuvuodesta BBC:n arviosta, jonka mukaan suoratoisto hifi-laitteilla voi kuluttaa enemmän sähköä kuin levyjen pyörittäminen.

Datan siirto kuluttaa energiaa. Lisäksi suoratoistopalvelut käyttävät musiikin säilömiseen jäähdytettyjä servereitä, jotka kuormittavat ympäristöä.

Konesalien sähkönkulutus kaksinkertaistui Suomessa vuosina 2005–2010. It-alan hiilidioksidipäästöt ovat noin kaksi prosenttia koko maailman päästöistä. Osuus on samaa luokkaa kuin lentoliikenteellä.