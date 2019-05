Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pidentyvän oppivelvollisuuden ei pidä laskea koulutuksen tasoa



Tänään juhlitaan tuhansien suomalaisnuorten valmistumista eri oppilaitoksista: Valkolakin saajat ovat ammentaneet peruskoulun jälkeen lisää yleissivistävää oppia ja ammatillisista kouluista todistuksen saavat ovat kukin tiedoiltaan oman alansa ammattilaisia. Lämpimät onnittelut myös lukuisille keskipohjalaisille, jotka ovat saaneet yliopisto-opinnot päätökseen kevään aikana.

Valmistujaisjuhlinnan alla hallitusneuvotteluista tuli julkisuuteen tieto alustavasta päätöksestä oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen tutkintoon asti. Käytönnössä linjaus tarkoittaa, että oppivelvollisuutta olisi tulevaisuudessa peruskoulun jälkeen joko lukion tai ammatillisen koulun suorittaminen.

Periaatteellisella tasolla linjaus on hyvä. Nykyisin vuosittain parisen prosenttia ikäluokasta, vajaat 2 000 nuorta, ei edes hae peruskoulun jälkeen yhteishaussa tutkintoon johtavaan koulutukseen. On erinomaista, että jokainen nuori jatkaisi opintojaan käytännössä noin 16-vuotiaana, eikä jäisi toimettomaksi. Tästä päätavoitteesta kaikki ovat varmasti yhtä mieltä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Oppivelvollisuuden noston hintalapusta käydään varmasti lähikuukausina laajaa julkista keskustelua. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) on laskenut, että krooninen rahoitusvaje ammatillisessa koulutuksessa on vähintään sata miljoonaa. Yhdistyksen laskelmien mukaan viime aikoina resursseja on jo leikattu 300 miljoonaa noin kymmenessä vuodessa samaa aikaa, kun oppilasmäärät ovat kasvaneet. Aika-ajoin julkisuudessa ihmetellään – syystäkin – ammatillisen koulutuksen vähäistä ohjattua opetusta, kun opinahjoissa on jouduttu leikkaamaan opetustunteja säästöpaineiden alla.

Oppivelvollisuusikää kasvattaessa pitää muistaa, että nuorille pitää pystyä tarjoamaan asiantuntevaa opetusta. Muutoksen ei pidä laskea opetuksen tasoa. Äkkiseltään hallitusneuvotteluista tullut tieto runsaan sadan miljoonan lisärahasta kasvavan oppilasmäärän asialliseen opetukseen tuntuu aika pieneltä.

Hyvin tärkeää myös taata, tarvittaessa lisätä, koulutusmahdollisuuksia juuri sellaisille aloille, mistä valmistuvilla on työnsaantimahdollisuuksia. Täten yhteiskunnan varoilla koulutetuista tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteiskunnalle veronmaksajia.

Hannu Lehto