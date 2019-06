KPV lähtee Kalliokosken johdolla sunnuntaina Hongan kaatoon Espooseen



Valmistujaisjuhlat karsivat tutun tehokkaasti urheilutapahtumia lauantain kalenterista. Esimerkiksi Keskipohjanmaan levikkialueella lauantain ainoa urheilutapahtuma on compak sportingin ampumakisa Pietarsaaressa.

Sunnuntaina ollaan jo enemmän liikkeellä. Viikolla valmentajaa vaihtanut KPV lähtee Niko Kalliokosken valmennuksessa Hongan kaatoon Espooseen. Kuten tunnettua KPV on Veikkausliigassa viimeisenä ja jahtaa edelleen kauden ensimmäistä voittoaan. FC Honka puolestaan on aloittanut kauden vahvasti, espoolaiset ovat sarjan kärkiryhmässä, kun kolmannes kaudesta on takana.

Ykkösessä Pietarsaaren Jaro matkaa Turkuun TPS:n vieraaksi. Jaro on viime peleissään menettänyt pisteitä. Ennen sunnuntain kierrosta Jaro on sarjassa neljäntenä neljän pistettä sarjakakkosena olevasta TPS:stä jääneenä. Jotta kärki ei karkaa, vähintään piste pitäisi evääksi ottaa.

Miesten ykköspesiksessä Ylivieskan Kuula yrittää katkaista jo viiden ottelun mittaiseksi venynyttä pisteetöntä putkeaan. Kuula matkustaa Lipon vieraaksi Ouluun, jossa odottaa lukkarilegenda Toni Kohonen. Tosin Lipon edellisessä pelissä Sotkamossa Kohonen ei ollut kokoonpanossa, vaan syöttöjä nosteli nuori Samuli Pohjola.

Keskipohjalainen ravikausi puolestaan jatkuu sunnuntaina Kaustisen Nikulassa, jossa päivän tähtenä ovat monténaiset.