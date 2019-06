Helsinki

Tulossa on hyvä hyttyskesä – ainakin hyttysten kannalta. Näin arvioi Kainuun Ely-keskuksen hyönteistutkija Reima Leinonen.

– Keväällä vettä on piisannut kohtuullisesti, joten on mahdollista, että hyttysiä tulee tänä kesänä runsaasti. Toki pitää muistaa, että Suomi on pitkä maa, joten määrässä on vaihtelua, Leinonen sanoo.

Hyttysten määrään vaikuttavat oleellisesti talven lumet ja kevätsateet. Lisäksi ratkaisevaa on se, säilyvätkö hyttysen munat kesälämpötiloissa kasvulammikoiden veden alla.

– Mitä pohjoisemmaksi menee, sitä varmemmin hyttysiä on. Etelässä toukokuun kuiva jakso saattoi kuivattaa lammikoita niin, ettei hyttysiä siksi lennä siellä kesällä paljoakaan.

Suomessa on yhteensä 40 hyttyslajia, joista Leinosen mukaan hieman ärhäkät metsä-, taiga- ja korpihyttynen häiritsevät meitä eniten.

Hyttysten päälento tapahtuu yleensä juhannuksen tienoilla. Osa lentää myöhemmin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos kesäkuun alussa koittaa voimakas viikon tai puolentoista hellejakso, se nopeuttaa hyttysten lentoonlähtöä.

– Jos näin käy, se voi tuntua siltä, että hyttysiä on aivan järkyttävä määrä. Todellisuudessa ne vain kuoriutuvat samanaikaisesti, Leinonen sanoo.

Hän muistuttaa, että yksittäinen hyttynen ei kuitenkaan kauaa elä. Jos hyttysiä on ilmassa paljon samanaikaisesti, ainakaan ne eivät inise kuin 2–3 viikkoa kerrallaan.

Ampiaisia on eniten elokuussa

Ampiaisia sen sijaan pörrää tänä kesänä vähemmän kuin viime kesänä, arvioi ympäristö- ja biotieteiden laitoksen apulaisprofessori Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopistosta.

– Viime vuonna ampiaisia oli runsaasti, ja yleensä poikkeuksetta runsasta vuotta seuraa matalamman esiintymisen vuosi, Sorvari sanoo.

Vaihtelua esiintyy yleisen ampiaisen ja saksanampiaisen kannoissa. Sorvarin mukaan ero näiden lajien määrässä voi olla viime kesän ampiaismäärään verrattuna jopa kaksikymmenkertainen.

Sorvari muistuttaa, että muun muassa räystäsampiaisen määrä ei vaihtele.

– Jos pesä omalle pihalle sattuu, kyllä niitä ampiaisia on silloin pihapiirissä paljon.

Sääolosuhteilla on ampiaismäärään vain pieni vaikutus. Ainoastaan erityisen lämmin kevät voisi Sorvarin mukaan lisätä ampiaisten määrää. Tämän kevään sää on ollut välillä kuuma, mutta välillä myös viileä.

– Vielä ei voi sanoa sään tarkkaa vaikutusta. Vasta heinäkuun lopulla tai elokuussa on nähtävissä, paljonko ampiaisia tulee.

Elokuun puolella ampiaisia on määrällisesti eniten. Sorvarin mukaan tällä hetkellä kaikkialla Suomessa pesien rakentaminen on jo käynnissä, ja etelässä työläisiäkin voi olla jo liikkeellä.