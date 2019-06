Pääkirjoitus: Tuleva hallitus säteilee, kriitikot ovat hereillä – Keskipohjanmaan alueen kovat nimet listoilla, kun odotetaan ratkaisuja



Antti Rinteen johdolla tehty hallitusohjelma on valmis, ja tulevassa hallituksessa nähdään viisi puoluetta. Rinne säteili maanantaina tyytyväisyyttä ja samaa tekivät myös muut puoluejohtajat. Hyvällä syyllä voi tietysti myöntää, että hallitusohjelma löytyi kohtuullisessa ajassa ja se välittää optimistista tunnelmaa.

Leikkaus- ja säästökierteen sijasta tehtiin päätöksiä hyvinvointiin ja koulutukseen. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruskiviä nähdään hallitusohjelmassa hoitotakuun, subjektiivisen päivähoidon ja koulutuspanostusten muodossa.

Kun välillä on tuntunut, että mihinkään ei ole rahaa, tuntuu tämän hetken optimismi jopa epätodelliselta. Suomen talouden keskeinen kysymys on työllisyys, ja tavoitteen toteutumista tarkastellaan tiukasti: hallitus itsekin tietää, että työllisyystavoitteessa on pysyttävä.

Oppositiossa nähdään Suomen taivaalla mustia pilviä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili tilannetta medialle sanomalla, että kunnianhimon taso pysähtyy. Perussuomalaisissa ei tulevaan hallitusohjelmaan luoteta, mutta kriittiset kannanotot kuuluvat tietysti asiaan.

Eri puolilta Suomea kuuluu kehuja ja moitteita. Esimerkiksi lääkäripulan ratkaisu epäilyttää.

Lähipäivät näyttävät, ketkä suomalaisten asioita hoitavat tulevassa hallituksessa. Pätevyyden lisäksi painavat monet asiat. Tasapainoa on löydyttävä muun muassa maantieteellisesti. Suomessa hallitukseen on löydyttävä naisia ja miehiä.

Keskipohjanmaan levikkialueelta tiedetään, että RKP:n puheenjohtajasta Anna-Maja Henrikssonista tulee oikeusministeri. Samasta tehtävästä pietarsaarelaisella konkarilla on kokemusta vuosilta 2011-2015.

Keskustan toholampinen elinkeinoministeri Mika Lintilä on monien mielestä hoitanut hyvin pestinsä, ja häntä on istutettu valtiovarainministerin paikalle. Keskustan tilannetta mutkistaa se, että nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ei halua ministeriksi tai eduskunnan puhemieheksi, joten mietintää aiheuttaa se, miten tilanteeseen vaikuttaa syksyn johtajavalinta.

Demarileirissä on tietysti selvää, että pääministeri on Antti Rinne. Kun SDP:llä on seitsemän salkkua, on salkkujonoon ehdokkaita. Keskipohjalaisittain ministerijakoa kiinnostavampikin on kokkolalaisen Jutta Urpilaisen tulevaisuus. Samaan pakettiin ministeriehdokkaiden kanssa puoluejohtaja ynnäilee koko yhtälöä, johon kuuluu myös komissaarin tehtävä.