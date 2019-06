Päivi Savela pohtii kolumnissa, kuinka vastuullisia töitä nuorille kesätyöntekijöille voi antaa

Seuraavat kolme kuukautta työpaikoilla painetaan töitä kesätyöntekijöiden voimin. Kesätyöntekijä on samanarvoinen työntekijä kuin vakituiset työntekijät, mutta kaikkea samaa he eivät voi tehdä. Varsinkin, jos kyseessä on alle 18-vuotias tai alle 15-vuotias kesätyöntekijä.

Alle 18-vuotiaalla kesäläisellä ei esimerkiksi voi teettää yötöitä. Jotkut työt on myös katsottu niin haitallisiksi tai vaarallisiksi, että niiden teettämistä nuorilla on rajoitettu.

Vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara.

Alle 15-vuotiaalla ei saa teettää ylitöitä ja hänen työaikansa on enintään 7 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikosssa. 14 vuotta täyttänyt saa tehdä töitä rajoitetuin ehdoin ja huoltajan luvalla.

Nämä tiedot ovat peräisin Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. Sivuilta löytyy hyviä ohjeita sekä työnantajille että nuorille työntekijöille aina työhön perehdyttämisestä alkaen.

Nuoria neuvotaan ja perehdytetään työpaikoilla kesätöiden alussa, mutta ikärajoitukset auttavat ymmärtämään, millaisia työtehtäviä nuorille voi antaa. Alle 18-vuotiaalle ei voi antaa työtehtäviä, joihin vaaditaan aikuisen ikä ja ammattikoulutus.

Ensimmäiset kesätyöpaikat ovat sellaisia, joissa tehtävät ovat rutiininomaisia ja toistuvat samanlaisina päivästä toiseen. Nurmikon leikkaamista, jätskipallojen pyörittämistä ja vastaavaa. Vastuuta on niissäkin töissä mutta ei vaativuutta eikä palkkaa siinä määrin kuin nuori työntekijä toivoisi.

Vanhemmat työntekijät neuvovat nuoria, että jostain pitää aloittaa ja on tärkeää saada jalka työpaikan oven väliin. Näinhän se on, mutta tarvitseeko nuoren nykypäivänä aloittaa työura ihan ykkösruudusta? Kesätyön jäätelökioskilla määritellä niin, että siinä on mukana myös vastuullisia hommia. Nuori voisi esimerkiksi hoitaa jäätelökioskinsa somemarkkinoinnin, jos tuntee kiinnostusta sellaiseen. Jäätelökioskilla voisi myös järjestää pienet kesäfestarit.

Työnantajat toivottavasti huomaavat hyvät kesätyöntekijät ja antavat heille kesän mittaan hommia, joissa he pystyvät näyttämään osaamisensa. Voisiko innokkaan ja kiinnostuneen nuoren laittaa vähän vaativampiin hommiin ja katsoa, miten hän niissä pärjää? Samalla voi syntyä jotain uutta ja toisaalta jos tulee epäonnistumisia, niin niistä oppii vielä enemmän kuin onnistumisesta.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.