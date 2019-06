Leena Furubackan vieraskolumni: Saman auringon alla



Kaukaa viisas suunnittelu on joskus enemmän kuin paikallaan, jos kohta spontaniteetti tuokin enemmän seikkailua elämään. Kevään matkan kohdalla olimme olleet erinomaisen hyviä suunnittelemaan. Se oli avopuolison kauan sitten tyttärelleen lupaama 18-vuotislahja, ja kun sitä viimein ryhdyimme varaamaan, suunnitelma oli selvä: me itse sisällyimme lahjaan matkaseurana.

Nuori neiti viihtyi mainiosti, ja matka oli meille kaikille tarpeellista lepoa. Paikan päällä Rhodoksella emme enää suunnitelleet. Kuljeksimme hieman ja enimmäkseen katselimme turkoosia merta, nautimme olostamme ja teimme huomioita.

Hotellissa oli ihmisiä monista maista. Monen tasoisella englannilla tulivat useimmat toimeen, mutta yhtenään vaihdoimme sanasen ihmisten kanssa ilman sitäkin. Me puhumme keskenämme ruotsia, ja miltei mikä kieli tahansa on sitä riittävän lähellä. Hollantilaiset ja saksalaiset heittivät pari lausetta omalla kielellään ja me vastasimme omallamme. Suomenkielinen pariskunta turvautui meihin saadakseen asiat selviksi. Hivenen kreikkaa yritimme puhua siellä täällä, ja tytär kävi sujuvasti tupakalla venäläisen kanssa. Rannalla turistit eri maista kävivät meluisan ottelun petankissa, voittaja ei ole tiedossamme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ystävällisiä kasvoja oli kaikkialla, rentoutuneita ilmeitä, paljon naurua. Huumorikin kukoisti: ruokasalissa vuosikausia tarjoilijana työskennellyt herra sai lähes kaikki hymyilemään. Hänen tilannekomiikan tajunsa oli loistava, ja silloin tällöin hän huudahti kommentiksi Halleluja! tai Katastrofi! samalla kun huomioi kaikki ja juoksenteli ympäriinsä huolehtien kattauksesta.

Jokunen matkaaja silloin tällöin näytti edellyttävän hieman enemmän ”pokkurointia”, mutta se piirre kertoi toki eniten heistä itsestään.

*

Kansojen edustajat yhdessä, rentoutuneina, kaikilla oma osansa ja elämäntilanteensa, ja kaikille paistoi sama aurinko. Sama tuuli pörrötti jokaisen hiukset. Ihmiset näkivät toisensa. He ymmärsivät toisiaan eri kielistä huolimatta. Paikallisillakin oli varaa olla toisilleen ystävällisiä, ja niin tarjoilijoilla kuin taksinkuljettajillakin näimme aitoa kollegiaalisuutta ja yhdessä viihtymistä. He eivät olleet vapaalla, vaan tekivät pitkiä päiviä, joskus kiireellä. Sama musiikki sytytti turistin ja paikallisen, samaan tanssiin yhdyimme kädet toistemme käsissä.

Ja nämä samat kansat ovat olleet sodassa keskenään. Veljet ovat tappaneet veljiä, koska nämä ovat kuuluneet toiseen kansaan. Kansojen johtajille on ollut valta, mammona, aate, uskonto tai maa-alue tärkeämpää kuin toisen ihmisen oikeus nauttia rauhassa samasta auringosta ja tuulen tuiverruksesta.

Vallanhalu, kateus - niin turhaa! Eri maan kansalainen tai muutoin omaan itseen verrattuna erilainen ihminen ei sittenkään ole niin kovin erilainen. Rajojen veto ja omaisuuden kerääminen ei ole tärkeää, vielä vähemmän sodankäynti.

Rentoutunut asenne, jopa rehellinen laiskuus, olisi ehkä sittenkin hyve tämän aurinkomme alla: kun isot kihot julistavat sotia, kukaan ei viitsi osallistua.

Kirjoittaja on alaveteliläinen lääkäri.