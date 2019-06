Nivalan Liikuntakeskukseen on suunnitteilla aurinkosähkövoimala: jäähallin eteläpuoleiselle katolle asennetaan lähes 550 aurinkopaneelia tulevana kesänä



Nivalan Liikuntakeskus rakentaa aurinkosähkövoimalan. Heinä-elokuussa jäähallin etelän puoleiselle katolle asennetaan 549 aurinkopaneelia. Laitoksen koko on 151 kilowattia ja sillä saavutetaan 127 000 kilowattitunnin vuotuinen tuotto. Se vastaa lähes 65 kerrostaloasunnon tai 8 – 12 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta vuodessa.

Aurinkosähköä tuotetaan yhdeksän kuukauden aikana vuodesta ja siitä 99,4 prosenttia tulee Liikuntakeskuksen omaan käyttöön. Sähkö käytetään uimalaan, jossa kuukausikulutus on tasaista läpi vuoden.

Liikuntakeskuksessa sähkön vuosikulutus on 1 500 megawattituntia. Hankinnalla haetaan energiasäästöjä nykyiseen sähkökulutukseen ja mukana tulee pientä vähähiilistä jalanjälkeä. Aurinkoenergia vähentää päästöjä, ostosähkön osuutta ja lisää uusiutuvan energian käyttöä kuntasektorilla.

Arvion mukaan Liikuntakeskuksen vuosittaisesta sähkönkäytöstä yhdeksän prosenttia tulee paneelien kautta.

Suunnitteilla oleva hanke on Nivalassa ensimmäinen julkiseen rakennukseen tuleva aurinkovoimala.

– Liikuntakeskuksen energian käyttö on suurta, ja sähkönkulutuksen osuus on isoin menoerä. Tavoitteena on kokonaiskulujen pienentäminen. Aurinkovoimala on ekologinen energiahanke. Tämä on nykyaikaa, uutta tekniikkaa ja imagollinen hyöty on iso, Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Pekka Niemelä sanoo.

Hankkeen todelliset hyödyt näkyvät viiveellä. Takaisinmaksuajan jälkeen voimala tuottaa lähes ilmaista sähköä.

Hankkeen kustannusarvio on 127 000 euroa, johon on saatu työ- ja elinkeinoministeriön tukea 31 000 euroa. Hankkeen tehontuottotakuu on 25 vuotta.

Aurinkopaneelien asennus valmistuu syksyksi, ja järjestelmä on heti käyttövalmis.

Uikon kahvilaan on suunnitteilla näyttöpääte, josta aurinkovoimalan sähköntuotantoa voi seurata reaaliajassa.