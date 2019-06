Poliitikkojen painoarvolla on merkitystä koko Keski-Pohjanmaalle – Lintilän valtiovarainministerin pesti on kova juttu



Politiikan viikko ei voisi olla keskipohjalaisittain kiinnostavampi. Kaksi ministerisalkkua ja kruununa komissaarin pesti ovat hyvä saldo Keskipohjanmaan levikkialueella. Tästä voi olla keskipohjalaisittainkin "kohtuullisen" tyytyväinen.

Hallitusneuvotteluihin kuuluu olennaisena osana spekulointi kunkin puolueen saamista ministerin paikoista, määristä ja varsinkin laadusta. Tässä tapauksessa salkku on sitä parempi mitä painavampi se on. Keskiviikkona erityisen painavan valtiovarainministerin salkun nappasi kokenut keskipohjalainen keskustapoliitikko Mika Lintilä.

RKP:n pietarsaarelainen puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson on tuleva oikeusministeri. Tiistain isoja uutisia oli kokkolalaisen kansanedustajan Jutta Urpilaisen valinta SDP:n komissaariehdokkaaksi.

Suomeksi sanottuna Urpilaisesta tulee Suomen seuraava EU-komissaari. Uutinen ei ollut yllätys, mutta historiallinen siinä mielessä, että kyse on ensimmäisestä naisesta kyseisellä paikalla. Sen lisäksi kysymys on ensimmäisestä keskipohjalaisesta komissaarista.

Toholampinen elinkeinokeinoministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja Mika Lintilä on ollut mukana ministerispekulaatioissa jo viikkoja. Lintilän valinta valtiovarainministeriksi on alueellisestikin sopivaa ja hyvää jatkoa Lintilän elinkeinoministerin pestille.

Paikka olisi ollut itseoikeutetusti puolueen puheenjohtajan Juha Sipilän, joka kuitenkin ilmoitti haluavansa seurata asioita "takapenkistä". Tilanne on selvä, sillä uusi puheenjohtaja valitaan syyskuussa. Valtiovarainministerin tehtävään oli tyrkyllä myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, jonka mahdollisuuksia saattoi heikentää vanha rikostuomio.

Maakunnalle ja alueelle on merkityksellistä se, että paikallisilla kansanedustajilla on vaikutusvaltaisia tehtäviä. Siihen toki laajalla Keski-Pohjanmaalla on totuttu. Seutu saa näkyvyyttä ja ääni kuuluu parhaiten painoarvoltaan merkityksellisten henkilöiden kautta. Ei ole todellakaan sama, onko poliitikko vaikkapa ministeri tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja kuin riviedustaja.