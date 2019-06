Pääkirjoitus: Hallitus aloitti, kuhinat jatkuvat – Sekin on mahdollista, että keskustan puheenjohtaja tulee Toholammilta



Viiden puolueen hallitus ministereineen on aloittanut työnsä. Kansalaiset äänestivät muutoksia eduskuntaan ja hallituspuolueet vaihtuivat. Suomen hallituksen johdossa on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Demarien lisäksi hallitusvastuuta kantavat keskusta, RKP, vihreät ja vasemmistoliitto. Koko alkuviikon puolueet kokoustivat ja ratkoivat ministerinimiään. Suomen yhdeksästätoista ministeristä enemmistö on naisia; joukossa on konkareita, uusia ja yllätyksiäkin.

Eduskuntavaalien jälkeen alkanut kuhina tulevasta hallituksesta, ministereistä ja ministeripaikoista saa väistyä. Tai ainakin niin voisi olla.

Keskustassa tilanne elää hyvin tiedetystä syystä. Puolueen rökäletappio eduskuntavaaleissa johtaa siihen, että puoluejohtaja Juha Sipilä jättää tehtävänsä syyskuussa. Viime hallituksessa perhe- ja peruspalveluministerinä toiminut Annika Saarikko valittiin tällä viikolla tiede- ja kulttuuriministeriksi. Saarikko oli suosikki Sipilän seuraajaksi kunnes ilmoitti, ettei ole käytettävissä iloisen perhetapahtuman vuoksi. Ministerin tehtävästään hän jää äitiyslomalle syyskuussa.

Kuka sitten on keskustan tuleva puoluejohtaja? Puolustusministeri Antti Kaikkonen, elinkeinoministeri Katri Kulmuni vai kenties valtiovarainministeriksi juuri nimitetty keskipohjalainen Mika Lintilä?

Puolueen painavin salkku kuuluu yleensä puheenjohtajalle. Keskustan tapauksessa painavin salkku on valtiovarainministerillä, joka on koko hallituksen toiseksi tärkein ministeri.

Tätä kuviota voi pyöritellä moneen suuntaan. Lisääkö valtiovarainministerin tehtävä Lintilän kiinnostusta lähteä mukaan puheenjohtajakilpaan? Vai tietääkö toholampilainen ministeri jo nyt, että tehtävä vaihtuu syksyllä?

Lintilä arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa, että on valmis harkitsemaan mukaan lähtöä, jos kunnon kisaa puheenjohtajuudesta ei muuten synny. Valtiovarainministeri kumoaa Keskipohjanmaan haastattelussa muiden medioiden väitteet siitä, että Lintilä ei aikoisi hakea puheenjohtajuutta.

Politiikassa asiat parhaimmillaan ja pahimmillaan tapahtuvat niin nopeasti, että syksyyn on todella pitkä aika.