Kannuksen Ura hakee revanssia Ylivieskan Kuulasta miesten ykköspesiksen paikallispelissä



Lauantaina pelataan miesten ykköspesiksessä kauden toinen paikallispeli, kun Ylivieskan Kuula ja Kannuksen Ura kohtaavat Ylivieskan Suvannolla. Kaksikko on aloittanut kauden mollivoittoisesti. Ylivieska otti kauden avauspelissä Kannuksessa vierasvoiton, mutta sen jälkeen tilille on tullut seitsemän tappiota putkeen. Ura on kerännyt pisteen enemmän, mutta voittoja on Kannuksen tililläkin vain yksi.

Jalkapallossa Myran pelaa naisten jalkapalloliigan toisen kotipelinsä Alavetelissä, kun JyPK saapuu lauantaina vieraaksi. Molemmat tarvitsevat pisteitä noustakseen sarjataulukossa kohti kuuden parhaan joukkoa.

Kälviän urheilukentällä Tarmo järjestää yleisurheilun aluekilpailut, joissa Kokkolan Veikkojen Roosa Määttälä hakee 22-vuotiaiden EM-kisarajan ylitystä. Määttälä hyppäsi äskettäin Virossa ennätyksensä 619, joka jää vain sentin kisarajasta.

Sunnuntaina Kannuksen Ura täydentää miesten ykköspesiksen tuplapeliviikonloppunsa. Kannukseen tulee Vähänkyrön Viesti, joka lukeutuu Uran päävastustajiin tällä kaudella.

Jalkapallossa jatkuu miesten Ykkönen. Pietarsaaren Jaro pelaa sunnuntaina AC Oulun vieraana. Kirveleviä pistemenetyksiä kokenut Jaro kaipaa lisää pisteitä, jotta sarjan kärki ei pääse karkuun.