Haapajärvinen Petri Kananen nimitettiin Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtajaksi huhtikuun puolessa välissä



Haapajärveltä kotoisin oleva Petri Kananen on työskennellyt Sisu Auto Oy:n toimitusjohtajana huhtikuusta lähtien.

Haapajärveltä kotoisin oleva Petri Kananen on työskennellyt Sisu Auto Oy:n toimitusjohtajana huhtikuusta lähtien.

– Totuus on kuitenkin se, etteivät opiskeltavat asiat välttämättä korreloi niin sanotussa oikeassa maailmassa eli käytäntö ja teoria eivät kohtaa. Näin olen ainakin kokenut omalla kohdallani. Koulutuksen tehtävä on ennen kaikkea laajentaa ajatusmaailmaamme ja opettaa, mistä tietoa voi löytää. Olkaa rohkeita ja astukaa maailmaan avoimin mielin. Teistä voi tulla ihan mitä vain kun oikein yritätte, eikä sekään haittaa, jos välillä tunnette olevanne hiukan hukassa. Unelmia pitää olla ja niiden eteen kannatta tehdä töitä.

– Opiskelette sitten mitä tahansa, tehkää se tosissaan loppuun saakka - vaikka se ei ehkä tuntuisi juuri siltä omalta alalta. Koulutuksesta on aina hyötyä, teit lopulta mitä tahansa, Kananen painottaa.

– Sisu on sataprosenttisesti suomalainen tuote ja siitä pitää olla ylpeä. Se on uskomatonta, miten kilpailijoihinsa verrattuna pieni yritys voi menestyä maailmalla. Olipa tuote mikä hyvänsä, kyllä suomalaiset osaavat, ja mikä tärkeintä; asiakas voi edelleen soittaa suoraan minulle ilman välikäsiä. Tällä tarkoitan, että yhtiöllämme on kasvot ja haluamme olla lähellä asiakkaitamme.

Yhtiöllä on vaiherikas historia, se on perustettu vuonna 1931, ja haluan olla mukana jatkamassa tuota tarinaa. Toivon, että pystyn tekemään oikeat ratkaisut oikeaan aikaan, jotta yhtiön hyvä kehityssuunta jatkuu edelleen.

– Tuotanto ja myynti otettiin takaisin yhtiön omiin käsiin, kun ne oli aiemmin ulkoistettu yhteistyökumppaneille. Kun menin Sisulle, meillä oli 40 työntekijää, nyt meitä on lähes 120.

Sille tielle Kananen lähti ja on edelleen.

Kanasen mukaan liikehdintää kuitenkin on, ja niin Baltia kuin Pohjoismaatkin varustelevat armeijoitaan tällä hetkellä tavallista ahkerammin.

– Miina-, luoti- ja taistelukaasusuojattuja sotilasajoneuvoja ei kuitenkaan myydä joka vuosi, joten niiden varaan ei yhtiötä rakenneta. Military-tuotteiden markkinat vaihtelevat vuosittain todella rajusti, esimerkiksi tällä hetkellä meillä on tarjouskannassa useita mahdollisia kauppoja, mutta aika näyttää miten näiden kanssa käy.

– Olemme laajentaneet tuotteistoamme ja meillä on tarjolla hyvin erilaisia ajoneuvoratkaisuja. Viime aikoina olemme keskittyneet raskaampiin erikoisajoneuvoihin, kuten kaivosajoneuvoihin ja monipyörävetoisiin off-road ajoneuvoihin. Tiellä liikkuvat raskaat kuorma-autot ovat yhtiön päätuote, minkä ohella yhtiö kehittää edelleen myös omaa sotilasajoneuvo-tuoteperhettään.

– Meillä on jonkin verran vientiä Norjaan ja Venäjälle, mutta nyt on oikea aika kehittää vientiä kohdennetusti myös muualle, Sisu Auto Oy:n toimitusjohtaja Petri Kananen kertoo.

Sisu Auto on vahvistanut asemaansa kotimarkkinoilla viimeiset viisi vuotta.

Sisu Auto Oy:n toimitusjohtaja Petri Kananen ennustaa, että Suomen teillä liikkuu puoliautomaattisia kuorma-autoja jo viiden vuoden kuluttua.

– Täyteen autonomiaan en vielä usko, sillä Suomen tiestö on haastava. Talvi kadottaa teistämme kaistat ja tieverkosto on hyvin vaihteleva niin kooltaan kuin olosuhteiltaan. Se on kuitenkin selvää, että kuljettajan työ tulee helpottumaan automaation avulla huomattavasti - ja ihan pian.

Toinen ammattiautoilua mullistava seikka on päästötavoitteiden kehittyminen, joka tulee Kanasen mukaan muuttamaan kuorma-autoja ratkaisevalla tavalla lähivuosina.

– Raskas liikenne tuottaa merkittävän osan liikenteen päästöistä tällä hetkellä ja päättäjät ovat keskittyneet tähän saakka pääasiassa pieniin autoihin.

Kananen nostaa esille EU-tasolta tulleet päästövaatimukset vuosille 2025 ja 2030.

– Kehitystyötä tehdään kuumeisesti. Mietintämyssyssä on niin sähkö- kuin kaasukin. Uskon, että diesel-moottori pitää silti pintansa aika pitkään, mutta mikä sen rinnalle lopulta nousee jää nähtäväksi. Sekä sähkössä että kaasussa on edelleen haasteita tehon, jakelun ja energian riittävyydessä. Sisu Auto on panostanut viimevuosina Diesel-Hybriditeknologiaan ja uskomme sen olevan keskeinen välivaihe raskaassa liikenteessä kohti täysin hiilineutraaleita ratkaisuja.