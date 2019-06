Lukijan mielipide: Onko yksityistäminen oikea tapa henkilökunnan hyvinvoinnin ja työn laadun turvaamiseksi, Soite?



Hallitus kaatui ja Sipilä ajoi partansa. Sote kaatui ryminällä. Voittoa tavoittelevia hoivayrityksiä lukuunottamatta kukaan ei surrut. Nyt eduskuntavaalit ovat puhdistaneet ilmaa, ja sanoma on selvä. Terveydenhuollon yksityistäminen on lopetettava. Ihmiset alkoivat uskoa toimivaan vanhustenhoitoon. Tai niin me uskoimme.

Kulissien takana sinä ja minä olemme kauppatavaraa. Yksityistäminen etenee totuttuun tahtiin. Köyhien kuntien päättäjät yrittävät huijata itsensä säästämään nipistämällä vanhustenhoidon kustannuksista. Ajankohtaisin ja puhuttelevin esimerkkitapauksemme on Kruunupyystä, jossa meillä on omaisia.

Sama näytelmä jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut. Niin kuin Sipilä, Orpo ja Terho yhä olisivat vallan kahvassa. Nyt on aika havahtua, ennen kuin terveydenhuollon amerikalisoitumisesta tulee normi. Olemme jo uppoavassa laivassa, jonka kyytiin edellinen hallitus saattoi meidät. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tehdä teveydenhoitoa ja vanhustenhoitoa koskevia päätöksiä hätiköiden.

Mutta kuitenkin juuri näin toimitaan. Vanhoina sinusta ja minusta tulee kauppatavaraa. Rahan annetaan ohjata, ja päätöksistä tulee lyhytnäköisiä. Kuntien vanhustenhoito yksityistetään.

Kaikki yksityisissä, voittoa tavoittelevissa asumisyksiköissä tapahtuvaan kaltoinkohteluun liittyvät skandaalit kuitataan yksittäistapauksina. Yksityiset, voittoa tavoittelevat hoivayhtiöt lupaavat edullisempaa hoitoa vanhenevalle väestölle. Ja köyhät kunnat lankeavat tähän ansaan. Kenellekään ei ole epäselvää, että kyse on hämäyksestä ja epärehellisistä pelistä. Siihen kuitenkin uskotaan, eikä kukaan vaivaudu tutkimaan asiaa sen kummemmin.

Eivätkö päättäjät usko vanhenevansa? Vai laskevatko he vain kylmästi, että muutaman vuosikymmenen kestävillä laiminlyönneillä korjataan väestöpyramidin iäkkäämmät osat?

Tämä näytelmä tulee kalliiksi. Ehkä se ei tule kalliiksi kunnille juuri nyt, mutta kylläkin sinulle ja minulle. Tulevaisuudessa sinun on vuokrattava hoivapaikka, joka ei ole muuta kuin huone yksityisessä voittoa tavoittelevassa asumisyksikössä. Sinun on itse tilattava ja maksettava kaikki tarvitsemasi lääkkeet ja palvelut. Jos sairastut, maksat kotisairaalalle kotikäynneistä, sillä asut kotia muistuttavissa ympäristössä.

Palveluasuntojen henkilökunta ei saa tehdä sairaanhoidon toimenpiteitä. Perusteellista antibioottihoitoa vaativa tulehdus saattaa helposti maksaa sinulle 200 euroa vuorokaudessa. Seitsemän päivät pituinen antibioottikuuri maksaa sinulle siis 1400 euroa. Tätä esimerkkiä voi verrata keskivertoeläkkeeseen. On sanomattakin selvää, ettei sinulla ole varaa sairastaa usein.

Hoitohenkilökunta tietää, millaisia muutoksia ollaan parhaillaan tekemässä. Hoitajat pakenevat kentältä. He eivät kykene laiminlyönteihin. Heillä on vielä sen verran maalaisjärkeä ja hoitoetiikkaa jäljellä. Pian hoitohenkilökunta ei enää pysty täyttämään eettisiä lupauksiaan.

Maija Juola, hoidon ja hoivan toimialuejohtaja (Soite) valaisee Yle:n artikkelissa (29.4.2019) yksityistämisen etuja, ja sanoo että yksityisellä puolella lomat ovat lyhyempiä, väliaikaisen työvoiman käyttö on yleisempää, ja työntekijöillä on huonommat edut sairastapauksissa. Heillä on henkilökuntaa nollatuntisopimuksilla, joten työntekijöille voidaan sanoa, ettei heitä tarvita tänään vaan huomenna.

Onko tämä oikea tapa henkilökunnan hyvinvoinnin ja työn laadun turvaamiseksi? Kummallinen mutta valaiseva, säästämistä ihannoiva lausunto korkean tason virkamieheltä.

Ja vielä hieman rahasta. Kun asiakkaan – siis hoitoa tarvitsevan vanhan ihmisen – omat rahat ovat lopussa, kunta on säästämisellään tuottanut kuntalaisesta uuden asiakkaan sosiaalitoimelle. Ympyrä sulkeutuu. Asiakas ei saa tehokasta hoitoa ja kunta on yhtä köyhä kuin ennenkin. Yksityisen puolen lupaama viidenkymmenen euron säästö hoitovuorokautta kohden (Yle 15.5.2019) on kadonnut.

Miksi siis kiirehtiä säästämisen kanssa juuri nyt, hyvät päättäjät? Kysymme tätä Soitelta, sillä se koskettaa meitä henkilökohtaisesti, mutta voi hyvällä syyllä olettaa, että vastaavia prosesseja on käynnissä koko maassa. Miksi ei odotettaisi uuden hallituksen uudistuksia ja niiden vaikutuksia. Yksityistämisinto on nähnyt päivänsä, mutta nyt sen on loputtava.

Nyt rakennamme Suomen jälleen kokonaiseksi. Arvokkuudella, kehdosta hautaan.